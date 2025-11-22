قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
كيفية الإستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية| تفاصيل
مفتي الجمهورية: نجاح منظومة الحج يعتمد على تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة
النائب محمد أبو العينين يتسلم جائزة القيادة البرلمانية العالمية المتميزة| صور
بحضور رئيس الوزراء.. صورة جماعية لقادة العالم المشاركين في قمة العشرين
أغنية إيطالية عن توت عنخ أمون تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
أبو العينين يتسلم جائزة "القيادة البرلمانية" بالمجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية
الوطنية للانتخابات: المصريون بالأردن تواجدوا قبل فتح اللجان للتصويت بساعة
ائتلاف النزاهة الدولي: نستهدف زيارة 1200 لجنة انتخابية في المرحلة الثانية
أخبار البلد

سعر الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21 ؟

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
محمد غالي

يشهد سعر الذهب في مصر اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 متابعة واسعة من المواطنين والمستثمرين في ظل التقلبات الاقتصادية المحلية والعالمية، حيث يواصل المواطنون ترقب مؤشرات الأسعار وحركة التداول بحثا عن اتجاهات واضحة للمعدن الأصفر.

سعر الذهب في مصر اليوم

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

عيار 24 بيع 6215 جنيه شراء 6195 جنيه
عيار 22 بيع 5700 جنيه شراء 5680 جنيه
عيار 21 بيع 5440 جنيه شراء 5420 جنيه
عيار 18 بيع 4665 جنيه شراء 4645 جنيه
عيار 14 بيع 3625 جنيه شراء 3615 جنيه
عيار 12 بيع 3110 جنيه شراء 3095 جنيه
الاونصة بيع 193375 جنيه شراء 192665 جنيه
الجنيه الذهب بيع 43520 جنيه شراء 43360 جنيه
الاونصة بالدولار 4065.85 دولار

قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة

جاء قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة عند 21 في المئة على الإيداع و22 في المئة على الإقراض و21.5 في المئة للعملية الرئيسية والائتمان والخصم ليعكس قراءة دقيقة لمستويات التضخم واتجاهاته المستقبلية. 

وأسهم القرار في تهدئة الطلب على الذهب مع انخفاض تكلفة الأموال وتغير توجهات المستثمرين.

وتتأثر الأسعار محليا بعدة عوامل تشمل سعر الدولار وسياسات الفائدة وحجم الطلب في السوق إلى جانب تحركات بورصة المعادن العالمية.

عيار 21 الاكثر مبيعا في السوق

يحافظ الذهب على مكانته كأداة ادخار آمنة في ظل تقلبات الاقتصاد وارتفاع أسعار السلع، ويظل عيار 21 الاكثر مبيعا لاعتداله السعري وجودته. 

ويتجه المستثمرون إلى عيار 24 باعتباره الاعلى نقاء بينما يفضل الشباب عيار 18 لتنوع تصميماته وتكلفته المناسبة.

سعر الذهب عالميا


تستقر اسعار الذهب العالمية قرب مستوى 4077.14 دولار للاونصة مدفوعة بتراجع مؤشر الدولار وزيادة الطلب على المعدن النفيس، رغم تباطؤ الارتفاع عقب تصريحات رئيس الفيدرالي الامريكي جيروم باول بشأن احتمال توقف دورة خفض الفائدة خلال عام 2025.

اتجاهات السوق والتحركات المنتظرة

يعزو خبراء الاقتصاد التراجع الحالي إلى مجموعة من العوامل المؤثرة أبرزها تحركات الاونصة العالمية وتغيرات سعر صرف الدولار الذي تربطه علاقة عكسية بالذهب، إلى جانب سياسات الفائدة في البنوك المركزية وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الامريكي.

 كما تؤثر معدلات التضخم العالمية والتوترات الجيوسياسية وحجم الطلب الدولي في مسار الأسعار.

ويرى المتعاملون أن التراجع يعكس حالة توازن بين العرض والطلب وسط ترقب بيانات اقتصادية امريكية تشمل التضخم والفائدة واحتمالات الاغلاق الحكومي.

 ويتوقع المحللون استمرار التحركات المتذبذبة للذهب على المدى القريب بفعل السياسة النقدية الامريكية مع حفاظ المعدن على جاذبيته كاداة ادخار واستثمار. 

كما يرجح خبراء الاقتصاد زيادة الطلب المحلي خلال الفترات المقبلة بما قد يدعم الأسعار داخل السوق المصرية.

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

روبي

روبي تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

رحمة محسن

رحمة محسن: أعمالي اللي بتاجر فيها مع ربنا محاوطاني

محمد النقلي

المخرج محمد النقلي يكشف عن مكتب ينتحل اسمه ويخدع المواهب بمحافظة الإسكندرية

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

