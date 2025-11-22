سعر الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21 ؟

يشهد سعر الذهب في مصر اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 متابعة واسعة من المواطنين والمستثمرين في ظل التقلبات الاقتصادية المحلية والعالمية، حيث يواصل المواطنون ترقب مؤشرات الأسعار وحركة التداول بحثا عن اتجاهات واضحة للمعدن الأصفر.

سعر الذهب في مصر اليوم

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

عيار 24 بيع 6215 جنيه شراء 6195 جنيه

عيار 22 بيع 5700 جنيه شراء 5680 جنيه

عيار 21 بيع 5440 جنيه شراء 5420 جنيه

عيار 18 بيع 4665 جنيه شراء 4645 جنيه

عيار 14 بيع 3625 جنيه شراء 3615 جنيه

عيار 12 بيع 3110 جنيه شراء 3095 جنيه

الاونصة بيع 193375 جنيه شراء 192665 جنيه

الجنيه الذهب بيع 43520 جنيه شراء 43360 جنيه

الاونصة بالدولار 4065.85 دولار

قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة

جاء قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة عند 21 في المئة على الإيداع و22 في المئة على الإقراض و21.5 في المئة للعملية الرئيسية والائتمان والخصم ليعكس قراءة دقيقة لمستويات التضخم واتجاهاته المستقبلية.

وأسهم القرار في تهدئة الطلب على الذهب مع انخفاض تكلفة الأموال وتغير توجهات المستثمرين.

وتتأثر الأسعار محليا بعدة عوامل تشمل سعر الدولار وسياسات الفائدة وحجم الطلب في السوق إلى جانب تحركات بورصة المعادن العالمية.

عيار 21 الاكثر مبيعا في السوق

يحافظ الذهب على مكانته كأداة ادخار آمنة في ظل تقلبات الاقتصاد وارتفاع أسعار السلع، ويظل عيار 21 الاكثر مبيعا لاعتداله السعري وجودته.

ويتجه المستثمرون إلى عيار 24 باعتباره الاعلى نقاء بينما يفضل الشباب عيار 18 لتنوع تصميماته وتكلفته المناسبة.

سعر الذهب عالميا



تستقر اسعار الذهب العالمية قرب مستوى 4077.14 دولار للاونصة مدفوعة بتراجع مؤشر الدولار وزيادة الطلب على المعدن النفيس، رغم تباطؤ الارتفاع عقب تصريحات رئيس الفيدرالي الامريكي جيروم باول بشأن احتمال توقف دورة خفض الفائدة خلال عام 2025.

اتجاهات السوق والتحركات المنتظرة

يعزو خبراء الاقتصاد التراجع الحالي إلى مجموعة من العوامل المؤثرة أبرزها تحركات الاونصة العالمية وتغيرات سعر صرف الدولار الذي تربطه علاقة عكسية بالذهب، إلى جانب سياسات الفائدة في البنوك المركزية وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الامريكي.

كما تؤثر معدلات التضخم العالمية والتوترات الجيوسياسية وحجم الطلب الدولي في مسار الأسعار.

ويرى المتعاملون أن التراجع يعكس حالة توازن بين العرض والطلب وسط ترقب بيانات اقتصادية امريكية تشمل التضخم والفائدة واحتمالات الاغلاق الحكومي.

ويتوقع المحللون استمرار التحركات المتذبذبة للذهب على المدى القريب بفعل السياسة النقدية الامريكية مع حفاظ المعدن على جاذبيته كاداة ادخار واستثمار.

كما يرجح خبراء الاقتصاد زيادة الطلب المحلي خلال الفترات المقبلة بما قد يدعم الأسعار داخل السوق المصرية.