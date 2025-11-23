سعر ومواصفات شانجانUNI-S في السوق السعودي

يحتوي السوق السعودي على عدد كبير من السيارات الصينية، منها طرازات شانجان، والتي تقدم باقة من الاصدارات الرياضية من الفئة متعددة الاستخدام، ومن بينها السيارة UNI-S.

القدرات الفنية لسيارة شانجان UNI-S

تعتمد شانجان UNI-S على محرك تيربو بسعة 1.5 لتر رباعي الأسطوانات، يولد قوة تبلغ 185 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 300 نيوتن متر، ويتكامل هذا الأداء مع ناقل حركة DCT بسبع سرعات، مع نظام قوة الدفع للعجلات الأمامية، وبمعدل استهلاك للوقود يقدر بـ 17.4 كم لكل لتر، وخزان وقود بسعة 55 لترًا.

شانجان UNI-S

تصميم شانجان UNI-S

يبلغ طول شانجان UNI-S نحو 4,539 مم، و 1,865 مم للعرض، وارتفاع يبلغ 1,680 مم، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 2,656، ويصل وزن المركبة إلى ما بين 1,445 و1,460 كجم، وتعتمد السيارة على مجموعة كاملة من إضاءة LED في الأمام والخلف، إلى جانب جنوط ألمنيوم قياس 19 بوصة، كما تأتي المرايا الجانبية كهربائية التشغيل مع تقنية الطي والتدفئة وإشارات الانعطاف، إضافة إلى فتحة سقف بانورامية.

تجهيزات شانجان UNI-S

تم تجهيز السيارة بعدد 6 وسائد هوائية ونظام مكابح مانع للانغلاق مع توزيع إلكتروني لقوة الفرامل، إضافة إلى أنظمة الثبات والتحكم في الجر، كما تشمل منظومة المساعدة تقنيات مثل مساعد صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، ومثبت سرعة متكيف، وتنبيه الاصطدام الأمامي مع مكابح طوارئ آلية، إلى جانب نظام تحديد المسار، مع حساسات خلفية وكاميرا برؤية محيطية 540 درجة.

شانجان UNI-S

وتتسع المقصورة لخمسة ركاب مع مقاعد جلدية، بينما يحصل السائق على مقعد كهربائي بست وضعيات مع خاصية التبريد، ومقود حركة بوظائف متعددة، ويعمل المكيف الأوتوماتيكي على توزيع الهواء عبر فتحات مخصصة للمقاعد الخلفية، وتضم المقصورة شاشة معلومات قياس 12.3 بوصة تدعم Apple CarPlay والملاحة، إضافة إلى 6 سماعات من Pioneer، وشاشة عدادات رقمية 10 بوصات، إلى جانب شاحن لاسلكي للهواتف.

سعر السيارة شانجان UNI-S في السوق السعودي

تقدم شانجانUNI-S بسعر يبلغ 93,725 ريال سعودي.