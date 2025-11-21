أرخص 5 سيارات موديل 2026 في مصر.. أسعار ومواصفات

يشكل عامل السعر أهمية كبيرة للمقبلين على فرصة شراء سيارة جديدة ضمن موديلات 2026، ويقدم السوق المصري باقة من الإصدارات المتنوعة، والتي تنتمي إلى الفئة الاقتصادية، حيث تتنوع من ناحية التصميمات والقدرات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع الأسعار، والتي تبدأ من 675 ألف جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" أسعار وأبرز المواصفات لأرخص 5 سيارات موديل 2026 في مصر.

نيسان صني

تعتمد السيارة نيسان صني على ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار أو مانيول 5 غيار، دفع أمامي، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يضخ قوة قدرها 108 حصانا و134 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وتتراوح أسعار موديلات 2026 بين 645,000 جنيه و 795,000 جنيه.

شيري أريزو 5

زودت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 114 حصانًا، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي طرازCVT، أو مانيوال، بتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح سعر موديلات 2026 بين 675,000 جنيه و 755,000 جنيه.

شيفروليه أوبترا

تأتي السيارة شيفروليه أوبترا بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 98 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك CVT وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 724,900 جنيه و 749,900 جنيه لموديلات 2026.

إم جي 5

تستمد السيارةMG 5 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة قدرها 120 حصان و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وسعر يبدأ من 799,990 جنيه وصولاً إلى 899,990 جنيه موديلات 2026.

ميتسوبيشي أتراج

تقدم ميتسوبيشي اتراج بمحرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 76 حصان، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي، مع عزم دوران 100 نيوتن/متر، وتقنيات الجر الأمامي للعجلات، ويبلغ سعر موديل 2026 نحو 740,000 جنيه.