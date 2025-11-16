الأولى بأرخص سعر.. 5 سيارات SUV رياضية في مصر

يحتوي السوق المصري على مجموعة كبيرة من الاصدارات المتنوعة، سواء من الناحية الفنية أو بلد المنشأ والتجميع، أو من الناحية الخاصة بالتصميم، منها الفئة الرياضية SUV، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة في السوق المصري.

ويقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات SUV رياضية في مصر

شيري تيجو 7

تأتي السيارة شيري تيجو 7 بمحرك رباعي الاسطوانات "تيربو" 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 145 حصانا و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار DSG، واستهلاك للوقود بنسبة 7.4 لتر/100 كيلومتر، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر، والاعتماد على تقنية الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يبدأ من 929,000 جنيه إلى 999,000 جنيه.

جاك JS4

إم جي HS

تحتوي السيارة على محرك تيربو 1500 سي سي، بقوة 170 حصانًا، و275 نيوتن متر من عزم الدوران، أو بمحرك اخر بقوة 221 حصانًا، جيمعهم يعمل بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتتراوح أسعار السيارة إم جي HS بين 1,450,000 جنيه و 1,575,000 جنيه.

زودت السيارة جاك JS4 بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT، مع تقنية الجر الأمامي، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 147 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران عند 2000 دورة في الدقيقة، وبسعر يبدأ من 989,900 جنيه إلى 998,000 جنيه.

كيا سبورتاج

تعتمد السيارة كيا سبورتاج على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعاتDCT سباعي النقلات أوتوماتيكي الحركة، وبسعر يتراوح بين 1,699,900 جنيه و 2,249,900 جنيه.

رينو أوسترال

تعتمد رينو اوسترال على محرك رباعي الاسطوانات "تيربو"، سعة 1300 سي سي، يمكنه انتاج 160 حصانا، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تستمد اوامر الحركة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات "دفع أمامي"، وتتراوح أسعار السيارة بين 1,400,000 جنيه و 1,770,000 جنيه.