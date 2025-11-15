بنتلي تنتج 500 سيارة سوبرسبورتس الجديدة فقط لدول الخليج والعالم

قدمت شركة العالمية بنتلي أحدث إصداراتها الأكثر تركيزًا على متعة القيادة، كونتيننتالGT Supersports، والتي تعود بروح مختلفة تمامًا بعيدًا عن الأنظمة الهجينة، مع وزن أخف، ونظام دفع خلفي لأول مرة في هذا الطراز خارج عالم السباقات، وتحديثات ديناميكية قوية تمنحها شخصية أكثر شراسة.

عودة بنتلي إلى محركات البنزين الخالصة

تستغني بنتلي سوبر سبورتس الجديدة عن منظومة الهجين الموجودة في GT Speed، وتكتفي بمحرك V8 سعة 4.0 لتر توين توربو بلا أي دعم كهربائي.

ينتج المحرك 657 حصانًا و800 نيوتن متر من العزم، في خطوة تستهدف إحساسًا مباشرًا واستجابة أكثر نقاءً، بدلًا من مطاردة الأرقام القياسية وحدها.

ورغم تراجع القوة مقارنة بنسخة Speed بنسبة 114 حصانًا، فإن فلسفة بنتلي في هذا الطراز ترتكز على «التواصل الحسي مع الطريق» لا على التفوق العددي.

تتسارع بنتلي سوبر سبورتس من 0 إلى 100 كم/س خلال 3.7 ثانية، وتصل إلى 310 كم/س كسرعة قصوى. ورغم أنها أبطأ من GT Speed ومن أجيال سوبر سبورت السابقة بمحركات W12، تؤكد بنتلي أن الهدف هذه المرة هو تقديم تجربة قيادة متوازنة وأكثر ارتباطًا بالسائق.

نظام دفع خلفي لأول مرة في فئة الطرق

تأتي السيارة بنظام دفع خلفي خالص RWD، مع ناقل حركة ZF مزدوج القابض من 8 سرعات جرى تحسينه خصيصًا.

وتدعم السيارة دفرنش محدود الانزلاق إلكترونيًا، وتوجيه بالعجلات الخلفية، بالإضافة إلى Torque Vectoring لتحسين الدخول في المنعطفات وزيادة الثبات في السرعات العالية.

حصلت سوبر سبورتس على تعديلات كاملة في نظام التعليق والتوجيه والمعايرة الإلكترونية لتقديم استجابة أسرع.

كما تلقت مجموعة من الاضافات الإيروديناميكية تشمل فتحات تهوية موسعة وجناحًا خلفيًا أكبر لتقليل الرفع وزيادة الثبات.

النتيجة: سيارة أقل من طنين وزنًا، وأخف سيارة تطلقها بنتلي منذ 85 عامًا.

سيقتصر الإنتاج على 500 وحدة فقط يتم تخصيصها لأسواق رئيسية تشمل: بريطانيا، أوروبا، تركيا، الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، نيوزيلندا، ماليزيا، عمان، البحرين، الإمارات، قطر والكويت. وستُعلن الأسعار لاحقًا.