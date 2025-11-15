قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مكنش بيجري والحادثة مروعة.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة
وزير الصحة: 95% من مترددي مستشفى جوستاف روسي ضمن التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة
إحالة أشهر منتحل صفات ومزور أمام الجهات المختصة بالمحاكم للجنايات.. خاص
ضغوط أمريكية على إسرائيل لإحداث تقدم في قضية عناصر حماس برفح
بعد تهديدها بالرد "بحزم".. الصين تحث مواطنيها على تجنب السفر إلى اليابان
الحرارة هترفع تاني .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال أيام
زيادات مترقبة في كروت الشحن والرصيد.. ماذا يحدث في سوق الاتصالات؟
الحادثة كانت مروعة..شقيق أحمد سعد يطمئن جمهوره على حالته الصحية
القاهرة الإخبارية: آلاف الخيام بغزة غرقت بفعل منخفض جوي يضرب القطاع
حوادث النجوم.. أحمد سعد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
السجن 10 سنوات لـ 8 متهمين والبراءة لـ 4 آخرين بفض اعتصام رابعة
مدبولي يكشف أصل اسم "تلال الفسطاط".. ويؤكد: أكبر حديقة مركزية بالشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بنتلي تنتج 500 سيارة سوبرسبورتس الجديدة فقط لدول الخليج والعالم

بنتلي
بنتلي
عزة عاطف

قدمت شركة العالمية بنتلي أحدث إصداراتها الأكثر تركيزًا على متعة القيادة، كونتيننتالGT Supersports، والتي تعود بروح مختلفة تمامًا بعيدًا عن الأنظمة الهجينة، مع وزن أخف، ونظام دفع خلفي لأول مرة في هذا الطراز خارج عالم السباقات، وتحديثات ديناميكية قوية تمنحها شخصية أكثر شراسة.

عودة بنتلي إلى محركات البنزين الخالصة

تستغني بنتلي سوبر سبورتس الجديدة عن منظومة الهجين الموجودة في GT Speed، وتكتفي بمحرك V8 سعة 4.0 لتر توين توربو بلا أي دعم كهربائي. 

ينتج المحرك 657 حصانًا و800 نيوتن متر من العزم، في خطوة تستهدف إحساسًا مباشرًا واستجابة أكثر نقاءً، بدلًا من مطاردة الأرقام القياسية وحدها.

ورغم تراجع القوة مقارنة بنسخة Speed بنسبة 114 حصانًا، فإن فلسفة بنتلي في هذا الطراز ترتكز على «التواصل الحسي مع الطريق» لا على التفوق العددي.

تتسارع بنتلي سوبر سبورتس من 0 إلى 100 كم/س خلال 3.7 ثانية، وتصل إلى 310 كم/س كسرعة قصوى. ورغم أنها أبطأ من GT Speed ومن أجيال سوبر سبورت السابقة بمحركات W12، تؤكد بنتلي أن الهدف هذه المرة هو تقديم تجربة قيادة متوازنة وأكثر ارتباطًا بالسائق.

نظام دفع خلفي لأول مرة في فئة الطرق

تأتي السيارة بنظام دفع خلفي خالص RWD، مع ناقل حركة ZF مزدوج القابض من 8 سرعات جرى تحسينه خصيصًا. 

وتدعم السيارة دفرنش محدود الانزلاق إلكترونيًا، وتوجيه بالعجلات الخلفية، بالإضافة إلى Torque Vectoring لتحسين الدخول في المنعطفات وزيادة الثبات في السرعات العالية.

حصلت سوبر سبورتس على تعديلات كاملة في نظام التعليق والتوجيه والمعايرة الإلكترونية لتقديم استجابة أسرع. 

كما تلقت مجموعة من الاضافات الإيروديناميكية تشمل فتحات تهوية موسعة وجناحًا خلفيًا أكبر لتقليل الرفع وزيادة الثبات.

النتيجة: سيارة أقل من طنين وزنًا، وأخف سيارة تطلقها بنتلي منذ 85 عامًا.

سيقتصر الإنتاج على 500 وحدة فقط يتم تخصيصها لأسواق رئيسية تشمل: بريطانيا، أوروبا، تركيا، الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، نيوزيلندا، ماليزيا، عمان، البحرين، الإمارات، قطر والكويت. وستُعلن الأسعار لاحقًا.

بنتلي بنتلي كونتيننتال GT بنتلي سوبر سبورتس أخبار السيارات سيارات فاخرة سيارات رياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

الواقعة

ضبط المتهم بالتعدي على طفلته وتكبيل يديها فى الشرقية

ترشيحاتنا

عميد الادب العربي ٢طه حسين

جامعة القاهرة تحيي ذكرى ميلاد عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين

من مشاركة نقيب التمريض في المؤتمر العالمي للسكان

نقيب التمريض: المجلس الصحي المصري يسهم في رفع كفاءة العاملين

القس أندريه زكي

صنع السلام وفض النزاعات.. رئيس الطائفة الإنجيلية يختتم المؤتمر السنوي لرابطة الإنجيليين

بالصور

مضاعفات قوية للملح على القلب.. احذر من الإفراط فيه

أخطر مضاعفات الملح على القلب
أخطر مضاعفات الملح على القلب
أخطر مضاعفات الملح على القلب

بعد قرن ‏من الزمن.. بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية تعود بقوة خارقة

بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية

تُضعف القلب.. 9 أطعمة ممنوعة قبل النوم

أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم

تعرف على سعر ومواصفات السيارة ‏KGM Actyon‏ الجديدة ‏

KGM Actyon
KGM Actyon
KGM Actyon

فيديو

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

ازمة دينا الشربيني

القناة تتبرأ ومروة صبري تحذف الفيديوهات .. تطورات أزمة دينا الشربيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد