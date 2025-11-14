قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صلاة تكفيك همك وحزنك في ليلة الجمعة ويومها.. لن تستغرق دقيقة
توقعات الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة وحالة الطقس في جميع المحافظات
حاصل على جائزة نوبل: مصر تخطو بثقة في مجال زراعة الأعضاء
نانسي عجرم: بحب مصر كتير.. وأحلم بزيارة الأهرامات| فيديو
موعد صرف معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2025 وخطوات الاستعلام المجانية
جيش الاحتلال يعلن وفاة مجند بقاعدة جنوبية.. وغموض حول ملابسات الحادث
وزير المالية: طرح حزمة التسهيلات الضريبية للنقاش الشهر القادم
وزير المالية: الاستثمار الخاص في مصر زاد 73%
أقل سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025
مصطفى بكري: مصر أقوى من اختراقها بالشائعات.. وفاو: تضرر 87% من الأراضي الزراعية في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية| أخبار التوك شو
الأطباء تدين الاعتداء على دكتور في مشاركته بقافلة طبية بقنا
بتصميم رياضي .. ماذا تقدم ميتسوبيشي أوتلاندر 2026؟

صبري طلبه

تواصل ميتسوبيشي أوتلاندر 2026 تعزيز مكانتها عالميًا كواحدة من أبرز السيارات التي تحمل شعار العلامة اليابانية العريقة، والتي تجمع بين الأداء العملي والتقنيات الحديثة ضمن تصميم ينتمي إلى سيارات الـSUV  متعددة الاستخدام.

أداء ومحرك ميتسوبيشي أوتلاندر 2026

تعتمد ميتسوبيشي أوتلاندر 2026 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.5 لتر يعمل بالبنزين، يولد قوة 181 حصانًا ويصل عزم الدوران إلى 245 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، مع نظام دفع أمامي FWD وتبلغ كفاءة استهلاك الوقود بين 13.7 و14.7 كيلومتر لكل لتر.

تصميم وتجهيزات ميتسوبيشي أوتلاندر 2026

تنتمي السيارة إلى الفئة الرياضية، ويبلغ طولها 4,710 ملم وعرضها 1,862 ملم وارتفاعها 1,740 ملم مع قاعدة عجلات 2,706 ملم، جنوط ألمنيوم يتراوح قياسها بين 18 و20 بوصة، إلى جانب مصابيح LED أمامية وخلفية ومرايا جانبية قابلة للطي مزودة بإشارات انعطاف، كما تتوفر الفئات العليا بفتحة سقف بانورامية.

تضم السيارة مقعد السائق بخاصية التعديل الكهربائي مع ذاكرة ووظيفة التدليك في الفئات الأعلى، بينما تأتي الفئات الأخرى بخيارات ضبط كهربائي أو يدوي، أما نظام الترفيه، فيعتمد على شاشة وسطية بقياس 8 إلى 9 بوصات تدعم الاتصال اللاسلكي عبر Apple CarPlay وAndroid Auto.

كما تضم السيارة شاشة عدادات رقمية بحجم 12.3 بوصة للفئات العليا، وتُعد فئة Premium Plus الأبرز من حيث التقنيات، حيث تأتي مزودة بنظام عرض معلومات على الزجاج الأمامي (HUD) ونظام صوتي Bose من 10 سماعات، إضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فتحات تهوية للمقاعد الخلفية.

زودت ميتسوبيشي أوتلاندر 2026 بمجموعة من أنظمة السلامة منها 7 وسائد هوائية تشمل وسادة لركبة السائق، إضافة إلى أنظمة الثبات الإلكتروني والتحكم في الجر، ومكابح مانعة للانغلاق مع توزيع إلكتروني لقوى الكبح.

كما زودت بأنظمة مساعدة متقدمة مثل التحذير من التصادم الأمامي، مكابح الطوارئ الذاتية، مراقبة النقاط العمياء، التحذير من الخروج عن المسار، ومساعد البقاء في المسار، وتدعم السيارة كذلك مساعد صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، مع كاميرات بزاوية 360 درجة وحساسات أمامية وخلفية.

