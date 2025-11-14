بتصميم رياضي .. ماذا تقدم ميتسوبيشي أوتلاندر 2026؟

تواصل ميتسوبيشي أوتلاندر 2026 تعزيز مكانتها عالميًا كواحدة من أبرز السيارات التي تحمل شعار العلامة اليابانية العريقة، والتي تجمع بين الأداء العملي والتقنيات الحديثة ضمن تصميم ينتمي إلى سيارات الـSUV متعددة الاستخدام.

أداء ومحرك ميتسوبيشي أوتلاندر 2026

تعتمد ميتسوبيشي أوتلاندر 2026 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.5 لتر يعمل بالبنزين، يولد قوة 181 حصانًا ويصل عزم الدوران إلى 245 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، مع نظام دفع أمامي FWD وتبلغ كفاءة استهلاك الوقود بين 13.7 و14.7 كيلومتر لكل لتر.

ميتسوبيشي أوتلاندر 2026

تصميم وتجهيزات ميتسوبيشي أوتلاندر 2026

تنتمي السيارة إلى الفئة الرياضية، ويبلغ طولها 4,710 ملم وعرضها 1,862 ملم وارتفاعها 1,740 ملم مع قاعدة عجلات 2,706 ملم، جنوط ألمنيوم يتراوح قياسها بين 18 و20 بوصة، إلى جانب مصابيح LED أمامية وخلفية ومرايا جانبية قابلة للطي مزودة بإشارات انعطاف، كما تتوفر الفئات العليا بفتحة سقف بانورامية.

تضم السيارة مقعد السائق بخاصية التعديل الكهربائي مع ذاكرة ووظيفة التدليك في الفئات الأعلى، بينما تأتي الفئات الأخرى بخيارات ضبط كهربائي أو يدوي، أما نظام الترفيه، فيعتمد على شاشة وسطية بقياس 8 إلى 9 بوصات تدعم الاتصال اللاسلكي عبر Apple CarPlay وAndroid Auto.

ميتسوبيشي أوتلاندر 2026

كما تضم السيارة شاشة عدادات رقمية بحجم 12.3 بوصة للفئات العليا، وتُعد فئة Premium Plus الأبرز من حيث التقنيات، حيث تأتي مزودة بنظام عرض معلومات على الزجاج الأمامي (HUD) ونظام صوتي Bose من 10 سماعات، إضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فتحات تهوية للمقاعد الخلفية.

زودت ميتسوبيشي أوتلاندر 2026 بمجموعة من أنظمة السلامة منها 7 وسائد هوائية تشمل وسادة لركبة السائق، إضافة إلى أنظمة الثبات الإلكتروني والتحكم في الجر، ومكابح مانعة للانغلاق مع توزيع إلكتروني لقوى الكبح.

ميتسوبيشي أوتلاندر 2026

كما زودت بأنظمة مساعدة متقدمة مثل التحذير من التصادم الأمامي، مكابح الطوارئ الذاتية، مراقبة النقاط العمياء، التحذير من الخروج عن المسار، ومساعد البقاء في المسار، وتدعم السيارة كذلك مساعد صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، مع كاميرات بزاوية 360 درجة وحساسات أمامية وخلفية.