تكنولوجيا وسيارات

ميتسوبيشي تنافس رينو بسيارة "كولت" الجديدة

ميتسوبيشي
ميتسوبيشي
عزة عاطف

ما بدأ كسيارة هاتشباك يابانية جريئة أصبح اليوم مجرد نسخة من رينو كليو بشعار مختلف. 

ومع اقتراب إطلاق الجيل السادس من كليو، قرر الفنان الرقمي ثيوفيلوس تشين أن يعيد تخيل سيارة كولت الجديدة بروح ميتسوبيشي الأصلية، 

مقدمًا رؤية تُحاول إعادة الهوية التي فقدتها السيارة خلال السنوات الأخيرة.

ملامح تصميم جديدة بروح ميتسوبيشي

تضيف تصميمات تشين تضيف طابعًا مميزًا على كولت الهاتشباك، مانحةً إياها شخصية أكثر استقلالية عن رينو كليو التي تعتمد عليها فنيًا. 

فقد استعار المصمم واجهة أمامية جديدة تتضمن مصابيح LED حادة وشبك أمامي مميز وغطاء محرك منحوت مستوحى من طراز إكليبس كروس، ما يمنحها مظهرًا أكثر عدوانية وأناقة مقارنة بتفاصيل كليو التقليدية.

ورغم الحفاظ على الصفائح المعدنية دون تغيير، إلا أن بعض اللمسات مثل العجلات المعدنية الجديدة والمصد الخلفي المعاد تصميمه والمصابيح الخلفية الـLED المقترحة تضيف طابعًا خاصًا يجعل السيارة أكثر تميزًا في فئتها.

تعتمد استراتيجية ميتسوبيشي في السوق الأوروبية على شراكتها مع رينو ضمن تحالف رينو–نيسان–ميتسوبيشي، لتقديم مجموعة من الطرازات المشتركة بتعديلات تصميمية محدودة. 

تشمل هذه السيارات:

  • كولت (مبنية على كليو)
  • ASX (مبنية على كابتشر)
  • جرانديس (سيمبيوز)
  • إكليبس كروس (سينيك إي-تيك)


لكن في الجيل القادم، يبدو أن ميتسوبيشي تتجه نحو مزيد من التميّز البصري والتقني، لتبتعد تدريجيًا عن فكرة “نسخ رينو مع إعادة الشعار”، كما توضحها رؤية تشين التخيلية.

تشير التقارير إلى أن الجيل القادم من كولت سيُطرح في عام 2027 كسيارة هاتشباك كهربائية بالكامل تعتمد على منصتي رينو R5 E-Tech ونيسان ميكرا.

أما من حيث الأبعاد، فمن المتوقع أن يبلغ طول السيارة حوالي 4,116 ملم، وهو ما يجعلها أكبر قليلًا من الجيل السابق، بينما ستعتمد على منصة CMF-B المحسنة من تحالف رينو–نيسان–ميتسوبيشي.

وفقًا للتقارير الفرنسية، ستتوافر كولت بمحركات هجينة تجمع بين الكفاءة والأداء:

  • محرك TCe هجين خفيف سعة 1.2 لتر بقوة 113 حصانًا.
  • محرك E-Tech هجين كامل سعة 1.8 لتر بقوة 158 حصانًا.

رغم أن طراز كولت الحالي الذي طرح في يونيو 2023 لا يزال جديدًا نسبيًا، فمن المرجح أن يستمر في الأسواق الأوروبية حتى عام 2027 قبل وصول الجيل الكهربائي الجديد. 

