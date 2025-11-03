قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الـ SUV اليابانية.. ماذا تقدم ميتسوبيشي اكليبس كروس 2026؟

صبري طلبه

تواصل السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس تعزيز تواجدها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، بعد تقديم طرازها الأحدث لعام 2026 في الأسواق العالمية، حيث يعد أشهر الإصدارات التي تنتمي إلى فئة الـ SUV، ويقدم عبر باقة من الفئات والتجهيزات.

محرك وأداء ميتسوبيشي اكليبس كروس 2026

تعتمد السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2026 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر مدعوم بشاحن تيربو، ينتج قوة إجمالية تصل إلى 148 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 250 نيوتن.متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT ، مع إمكانية اختيار أنماط قيادة متنوعة تشمل الوضع العادي والطرق الوعرة.

تصميم وأبعاد ميتسوبيشي اكليبس كروس 2026

تأتي السيارة بطابع عصري يجمع بين الخطوط الانسيابية والملامح الرياضية، حيث يبلغ طولها 4,545 ملم وعرضها 1,805 ملم، بينما يتراوح ارتفاعها بين 1,685 و1,690 ملم، أما قاعدة العجلات فتصل إلى 2,670 ملم.

وزودت المركبة بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED مع إضاءة نهارية من النوع نفسه، فيما تأتي العجلات المصنوعة من الألمنيوم بمقاس 18 بوصة، كما تشمل المواصفات مرايا خارجية كهربائية قابلة للطي والتعديل مدمجة بإشارات انعطاف، إضافة إلى فتحة سقف بانورامية.

مواصفات وتجهيزات ميتسوبيشي اكليبس كروس 2026

تضم ميتسوبيشي اكليبس كروس عدد من الوسائد الهوائية يتراوح بين اثنتين وسبع وسائد حسب الفئة، إلى جانب حساسات أمامية وخلفية وكاميرا للرؤية الخلفية، وتشمل أنظمة الأمان النشطة نظام تثبيت السرعة المتكيف، والتحذير من التصادم الأمامي، إضافة إلى مكابح طوارئ ذاتية التفعيل.

كما تتوفر خاصية مراقبة النقطة العمياء وتنبيه حركة المرور الخلفية، ومساعد النزول من المنحدرات، أما الفئات الأعلى تجهيزًا فتأتي مزودة بكاميرات محيطية بزاوية 360 درجة ونظام قراءة المسار مع تحذير عند الخروج عنه.

وتحتوي السيارة على مقود مغلف بالجلد متعدد الوظائف، إضافة إلى نظام تكييف أوتوماتيكي، وتتوسط لوحة القيادة شاشة ترفيهية قياس 8 بوصات تدعم نظام Apple CarPlay لتكامل الهواتف الذكية، وعدد 8 مكبرات صوتية، كما زودتي السيارة بشاشة معلومات تتيح للسائق متابعة بيانات الرحلة، مع منافذ شحن USB، بلوتوث.

