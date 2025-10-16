قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حادث مروع.. القبض على طالب دهس 4 أشخاص بسيارته في البحيرة
وزير الثقافة: رسالة حب وسلام من أرض الفيروز إلى أطفال غزة.. بالفن والثقافة نزرع الأمل
تريزيجيه يتصدر قائمة أفضل اللاعبين في الدوري المصري
بلقيس وطه دسوقي.. مفاجآت حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة
إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025
موقف إمام عاشور.. انفراجة في إصابات الأهلي قبل مواجهة إيجل نوار بدوري أبطال إفريقيا
قيادي أمريكي: قمة شرم الشيخ قللت التوتر وترامب يسعى لترسيخ الثقة بين إسرائيل وحماس
رئيس الوزراء الفلسطيني: إعادة إعمار قطاع غزة يحتاج 67 مليار دولار
أكسيوس: ترامب وبوتين سيتحدثان اليوم قبل اجتماع زيلينسكي في البيت الأبيض
سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة تمنح مي الغيطي درع فرسان العمل التطوعي
السفير حسام زكي: قمة شرم الشيخ أنهت حرب الإبادة على قطاع غزة عمليا
إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف المصري الكبير
تكنولوجيا وسيارات

أسعار ميتسوبيشي آوتلاندر 2026 في السعودية

ميتسوبيشي آوتلاندر موديل 2026
ميتسوبيشي آوتلاندر موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة ميتسوبيشي عن طرازها الجديد ميتسوبيشي آوتلاندر موديل 2026، وتنتمي آوتلاندر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

ميتسوبيشي آوتلاندر موديل 2026

أبعاد ميتسوبيشي آوتلاندر موديل 2026

تأتى سيارة ميتسوبيشي آوتلاندر موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بطول 4709 مم، وعرض 1897 مم، وارتفاع 1745 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2705 مم .

ميتسوبيشي آوتلاندر موديل 2026

محرك ميتسوبيشي آوتلاندر موديل 2026

تستمد سيارة ميتسوبيشي آوتلاندر موديل 2026 قوتها من نظام دفع هجين هايبرد جديد، وهو أول نظام هايبرد خفيف من ميتسوبيشي يعتمد على محرك سعة 1500 سي سي، بجانب بشاحن توربيني، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها أنماط قيادة متعددة، ويتم تعزيز التسارع من الثبات بواسطة عزم الدوران الكهربائي للمحرك الهجين.

مواصفات ميتسوبيشي آوتلاندر موديل 2026

ميتسوبيشي آوتلاندر موديل 2026

زودت سيارة ميتسوبيشي آوتلاندر موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشات مقاس 12.3 بوصة، ونظام صوتي من Yamaha مكون من 12 مكبر صوت، وبها شاشة مقاس 12.3 بوصة، وبها شاشة تعمل باللمس مقاس 8.0 بوصة متوافقة مع Apple CarPlay و Android Auto.، وبها منافذ USB أمامية، وبها شاحن لاسلكي للهواتف.

ميتسوبيشي آوتلاندر موديل 2026

بالاضافة إلي ان ميتسوبيشي آوتلاندر موديل 2026 بها، قضبان سقف من الكروم، وبها غطاء خلفي، وبها واقيات طينية، وفتحة سقف.

سعر ميتسوبيشي آوتلاندر موديل 2026

سيصل سعر سيارة ميتسوبيشي آوتلاندر موديل 2026 في سوق السيارات السعودي إلي 105 ألف ريال سعودي .

ميتسوبيشي آوتلاندر موديل 2026

تاريخ شركة ميتسوبيشي في صناعة السيارات

يعود تاريخ شركة ميتسوبيشي في صناعة السيارات إلى عام 1917 عندما أنتجت أول سيارة لها، وهي طراز Model A، وبدأت كقسم في شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، ومن ثم انفصل قسم السيارات رسميًا ليصبح شركة ميتسوبيشي موتورز في عام 1970، وعلى مدار تاريخها، ركزت الشركة على الابتكار والتطور، واحتفلت بالذكرى المئوية لصناعة السيارات في عام 2017.

وركزت ميتسوبيشي على سيارات الدفع الرباعي والكروس أوفر، وأعلنت الشركة عن تركيزها على إنتاج سيارات الدفع الرباعي والكروس أوفر .

