أسعار ميتسوبيشي آوتلاندر 2026 في السعودية

كشفت شركة ميتسوبيشي عن طرازها الجديد ميتسوبيشي آوتلاندر موديل 2026، وتنتمي آوتلاندر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

ميتسوبيشي آوتلاندر موديل 2026

أبعاد ميتسوبيشي آوتلاندر موديل 2026

تأتى سيارة ميتسوبيشي آوتلاندر موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بطول 4709 مم، وعرض 1897 مم، وارتفاع 1745 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2705 مم .

ميتسوبيشي آوتلاندر موديل 2026

محرك ميتسوبيشي آوتلاندر موديل 2026

تستمد سيارة ميتسوبيشي آوتلاندر موديل 2026 قوتها من نظام دفع هجين هايبرد جديد، وهو أول نظام هايبرد خفيف من ميتسوبيشي يعتمد على محرك سعة 1500 سي سي، بجانب بشاحن توربيني، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها أنماط قيادة متعددة، ويتم تعزيز التسارع من الثبات بواسطة عزم الدوران الكهربائي للمحرك الهجين.

مواصفات ميتسوبيشي آوتلاندر موديل 2026

ميتسوبيشي آوتلاندر موديل 2026

زودت سيارة ميتسوبيشي آوتلاندر موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشات مقاس 12.3 بوصة، ونظام صوتي من Yamaha مكون من 12 مكبر صوت، وبها شاشة مقاس 12.3 بوصة، وبها شاشة تعمل باللمس مقاس 8.0 بوصة متوافقة مع Apple CarPlay و Android Auto.، وبها منافذ USB أمامية، وبها شاحن لاسلكي للهواتف.

ميتسوبيشي آوتلاندر موديل 2026

بالاضافة إلي ان ميتسوبيشي آوتلاندر موديل 2026 بها، قضبان سقف من الكروم، وبها غطاء خلفي، وبها واقيات طينية، وفتحة سقف.

سعر ميتسوبيشي آوتلاندر موديل 2026

سيصل سعر سيارة ميتسوبيشي آوتلاندر موديل 2026 في سوق السيارات السعودي إلي 105 ألف ريال سعودي .

ميتسوبيشي آوتلاندر موديل 2026

تاريخ شركة ميتسوبيشي في صناعة السيارات

يعود تاريخ شركة ميتسوبيشي في صناعة السيارات إلى عام 1917 عندما أنتجت أول سيارة لها، وهي طراز Model A، وبدأت كقسم في شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، ومن ثم انفصل قسم السيارات رسميًا ليصبح شركة ميتسوبيشي موتورز في عام 1970، وعلى مدار تاريخها، ركزت الشركة على الابتكار والتطور، واحتفلت بالذكرى المئوية لصناعة السيارات في عام 2017.

وركزت ميتسوبيشي على سيارات الدفع الرباعي والكروس أوفر، وأعلنت الشركة عن تركيزها على إنتاج سيارات الدفع الرباعي والكروس أوفر .