رئيس الوزراء الفلسطيني: مؤتمر إعادة إعمار غزة في مصر نوفمبر المقبل

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، إن مصر ستستضيف مؤتمر إعادة إعمار غزة، في نوفمبر القادم، وسيشهد مشاركة عربية ودولية واسعة جدا كما تعودنا في مثل هذه المؤتمرات.

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني، في المؤتمر الصحفي، إن الحكومة الفلسطينية أعدت برنامج للتعافي لمدة ستة أشهر، وهذه المدة تقدر ب30 مليار دولار كمرحلة أولى.

تكلفة إعادة إعمار غزة

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، أن عملية التعافي وإعادة إعمار غزة تحتاج حسب التقديرات إلى حوالي 67 مليار دولار، وذلك لتنفيذ المشاريع والبرامج للقطاعات المختلفة منها البنية التحتية والحوكمة والخدمات العامة.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال اجتماع موسع، عقد في مكتبه، بمدينة رام الله، اليوم الخميس، إن هذا البرنامج سوف يتم تطبيقه من خلال الوزارات والمؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة بالتعاون مع الشركاء الدوليين وعلى عدة مراحل، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأشار مصطفى إلى أن البرنامج التنفيذي للخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة بالتعاون مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين، تتضمن 56 برنامجا فرعيا عبر 18 قطاعا، بما في ذلك الإسكان والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية والاقتصاد والحوكمة.

وشارك في الاجتماع الموسع بمدينة رام الله حوالي 100 شخصية تمثل المؤسسات الدولية والأممية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين، وعدد من وزراء الاختصاص، وذلك لتعزيز التنسيق المشترك، واطلاعهم على تحديثات خطة التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة.