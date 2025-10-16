وزير الاقتصاد الفلسطيني: دمار غزة تجاوز 90% والبنية التحتية بالضفة الغربية تتآكل

قال محمد العامور، وزير الاقتصاد الفلسطيني، إن الدمار في قطاع غزة طال جميع مناحي الحياة، حيث تجاوزت نسبة الدمار 90% من المرافق المرتبطة بالبنية التحتية، والقطاعات الاقتصادية، والمساكن، وخطوط الكهرباء، إضافة إلى شبكات المياه، والقطاعات الزراعية، والصناعية، والمصرفية.

وأشار العامور، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن العديد من البنوك والمؤسسات المالية في غزة دُمرت مبانيها، مما أعاق قدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل مباشر.

وفيما يتعلق بالضفة الغربية، أوضح العامور أن الوضع لا يقل سوءًا، في ظل التصعيد الإسرائيلي، والاقتحامات المتكررة لمحافظات الضفة، إلى جانب هجمات المستوطنين المتصاعدة، ووجود أكثر من 1000 حاجز عسكري تعرقل حركة المواطنين والبضائع.

وأكد أن المشهد الاقتصادي في فلسطين يواجه تحديات غير مسبوقة، وسط تدهور واسع في مختلف القطاعات، ما يجعل فرص التنمية الاقتصادية شبه معدومة في الوقت الراهن.