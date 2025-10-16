حسام زكي : مؤتمر شرم الشيخ للسلام أنهى عمليا حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على غزة

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي إن مؤتمر شرم الشيخ للسلام أنهى عمليا حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

وأضاف الأمين العام المساعد للجامعة العربية ، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم ، أن دور الوسطاء محوري لضمان إتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشددا على أن الدور المصري كان مهما في إتمام اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار إلى أن إسرائيل تواصل وضع العقبات والعراقيل للتهرب من إلتزامها باتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا الى أن استمرار الولايات المتحدة في الضغط على إسرائيل يمثل ضامنا لنجاح الإتفاق.

وأوضح أن العودة الكاملة للسلطة الفلسطينية هو السبيل الوحيد لعودة الإستقرار في قطاع غزة ، معبرا عن أمله في أن تتمكن السلطة الفلسطينية من الإضطلاع بدورها في إدارة القطاع.

ك ر/رأش