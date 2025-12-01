علي معلول: هدفنا الوصول لأبعد مرحلة في كأس العرب

يفتتح منتخب تونس ومنتخب سوريا اليوم مشوارهما ضمن المجموعة الأولى، ضمن منافسات كأس العرب لكرة القدم، والتي تضم أيضًا قطر المضيفة وفلسطين.

وقال علي معلول ، في تصريحات: “هدفنا الوصول لأبعد مرحلة في كأس العرب، والجماهير التونسية في قطر ليست غريبة علينا، فقد رأينا دعمهم الخيالي في النسخة الماضية.. وإن شاء الله نسعى لإنهاء البطولة بالتتويج وإسعاد الجماهير التونسية”.

المنافسة على اللقب

وخلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، قال الطرابلسي: "هدفنا المنافسة ونيل اللقب.. المنتخب السوري يمتلك لاعبين مميزين ويُعرف بروحه القتالية، ونتطلع لدعم كبير من جماهيرنا في البطولة".

بدوره، أكد لاعب وسط المنتخب التونسي، فرجاني ساسي، جاهزية اللاعبين لتقديم بطولة كبيرة: "نحن عازمون على الظهور بمستوى مشرّف يليق بالكرة التونسية.. نثق في دعم جماهيرنا ونتطلع لإسعادهم".