وزير الرى من المغرب: الجيل الثانى للرى المصرى 2.0 يقود تطوير إدارة المياه
النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات عبور المزلقانات.. حبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبتها
سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم الاثنين 1 ديسمبر
وزير التعليم يطلع على نسب الحضور بمدارس القاهرة ويوجه بصيانة الأثاث المدرسي
شرط وحيد من الأهلي للموافقة على رحيل حمزة عبدالكريم لـ برشلونة
إعلام إسرائيلي : نتنياهو طلب إلغاء جلسة محاكمته في قضايا فساد لأسباب أمنية
بوتين يعقد اجتماعات أمنية مغلقة استعدادا للقاءات الأمريكية
بقرار رسمي | روسيا تفتح أبوابها للصينيين للزيارة بدون تأشيرة
وزير الدفاع: الدول القوية تحترم إرادتها وتصان حدودها
علي معلول: هدفنا الوصول لأبعد مرحلة في كأس العرب
في إطار جولاته المفاجئة .. وزير التعليم يزور مدرستين بإدارة التبين بالقاهرة
الرمادي يهاجم إدارة الزمالك: تجاهلوا توصياتي.. وتعيين جون إدوارد كارثة كبرى
أحمد شوبير: محمد صلاح يتعرض لحملة ممنهجة في إنجلترا وحان الوقت لمساندته

أكد الإعلامي أحمد شوبير على أهمية دعم النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بعد غيابه عن مباراة فريقه الأخيرة أمام ويست هام في الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز الريدز 2-0.

وقال شوبير عبر تصريحات إذاعيه  :" أنه يشجع أي نجم مصري أينما لعب، أنا عمري ما تخيلت أشجع توتنهام، لكن شجعت ويجان لما كان يلعب عمرو زكي، وعندما يلعبون مع بعض أقوم بدعم الأقرب ليا أكثر، لذلك أنا أشجع ليفربول بجنون لصلاح، والآن أشجع مانشستر سيتي لمواقف جوارديولا، لكن ليفربول هو الأول دائمًا".

وأشار شوبير أن غياب صلاح عن المباراة لم يكن بداعي الراحة، بل لأسباب فنية.

 وتابع  أن ليفربول نجح في تحقيق الفوز رغم عدم مشاركة نجمه: "صلاح لم يشارك، وانتهت المباراة وفاز الفريق 2-0، وهذا يؤكد قوة الفريق، لكن صلاح يحتاج إلى الدعم المعنوي والفني الآن.

ونوه شوبير عن ما وصفه بـ “الحملة المنظمة” ضد صلاح من بعض اللاعبين القدامى في بريطانيا، مضيفاً أن ما قدمه صلاح من إنجازات مع ليفربول، خاصة تسجيل 250 هدفًا وتحطيم الأرقام القياسية، يستحق الدعم الكامل بدلًا من الانتقادات الحادة.

 وأضاف: صلاح عمل التاريخ، وهو الآن بحاجة للكلمة الطيبة والمساندة. نحتاج أن نقف جميعًا بجانبه، خصوصًا قبل بطولة أمم أفريقيا المقبلة، فهو قائد منتخب مصر ونجم الفريق الأول.

وشدد شوبير على أن محمد صلاح يُعتبر رمزًا للكرة المصرية على المستوى الدولي، مشيرًا إلى مشاركاته في كأس العالم وتأهله مع مصر لمرتين، ووصوله إلى نهائي أمم أفريقيا مرتين.

واختتم: "لن يتكرر محمد صلاح في حياتنا مرة أخرى، ويجب علينا التعبير عن الحب والامتنان لما قدمه لمصر، فهو سفير عظيم لكرة القدم المصرية".

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

