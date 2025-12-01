أحمد شوبير: محمد صلاح يتعرض لحملة ممنهجة في إنجلترا وحان الوقت لمساندته

أكد الإعلامي أحمد شوبير على أهمية دعم النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بعد غيابه عن مباراة فريقه الأخيرة أمام ويست هام في الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز الريدز 2-0.

وقال شوبير عبر تصريحات إذاعيه :" أنه يشجع أي نجم مصري أينما لعب، أنا عمري ما تخيلت أشجع توتنهام، لكن شجعت ويجان لما كان يلعب عمرو زكي، وعندما يلعبون مع بعض أقوم بدعم الأقرب ليا أكثر، لذلك أنا أشجع ليفربول بجنون لصلاح، والآن أشجع مانشستر سيتي لمواقف جوارديولا، لكن ليفربول هو الأول دائمًا".

وأشار شوبير أن غياب صلاح عن المباراة لم يكن بداعي الراحة، بل لأسباب فنية.

وتابع أن ليفربول نجح في تحقيق الفوز رغم عدم مشاركة نجمه: "صلاح لم يشارك، وانتهت المباراة وفاز الفريق 2-0، وهذا يؤكد قوة الفريق، لكن صلاح يحتاج إلى الدعم المعنوي والفني الآن.

ونوه شوبير عن ما وصفه بـ “الحملة المنظمة” ضد صلاح من بعض اللاعبين القدامى في بريطانيا، مضيفاً أن ما قدمه صلاح من إنجازات مع ليفربول، خاصة تسجيل 250 هدفًا وتحطيم الأرقام القياسية، يستحق الدعم الكامل بدلًا من الانتقادات الحادة.

وأضاف: صلاح عمل التاريخ، وهو الآن بحاجة للكلمة الطيبة والمساندة. نحتاج أن نقف جميعًا بجانبه، خصوصًا قبل بطولة أمم أفريقيا المقبلة، فهو قائد منتخب مصر ونجم الفريق الأول.

وشدد شوبير على أن محمد صلاح يُعتبر رمزًا للكرة المصرية على المستوى الدولي، مشيرًا إلى مشاركاته في كأس العالم وتأهله مع مصر لمرتين، ووصوله إلى نهائي أمم أفريقيا مرتين.

واختتم: "لن يتكرر محمد صلاح في حياتنا مرة أخرى، ويجب علينا التعبير عن الحب والامتنان لما قدمه لمصر، فهو سفير عظيم لكرة القدم المصرية".