قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية لجميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية ، بعقد تقييمات دقيقة للطلاب موزعة على مدار خمسة أيام أسبوعيًا، مشددا على ضرورة أن تكون التقييمات حقيقية ومعبرة عن أداء الطلاب الفعلي، حفاظًا على مصلحتهم التعليمية

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الإلتزام بتطبيق أعمال السنة وربطها بالحضور والمشاركة الفعلية للطلاب داخل الفصول، مشددًا على التعامل مع هذا الملف بأقصى درجات الحسم والانضباط.



درجات أعمال السنة لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي

20 درجة لكراسة الحصة

20 درجة لكراسة الواجب

20 درجة للتقييم الأسبوعي

20 درجة لكراسة النشاط

10 درجات للمهام الشفهية

5 درجات للمهام المهارية

5 درجات للحضور والمواظبة



درجات أعمال السنة لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

5 درجات لتقييم الشهر الأول

5 درجات لتقييم الشهر الثاني

5 درجات لكراسة الواجب

5 درجات لكراسة النشاط

5 درجات للتقييم الأسبوعي

10 درجات للمهام الآدائية

5 درجات للمواظبة والسلوك

تخصص 60 درجة لامتحان الفصل الدراسي ليكون المجموع الكلي 100 درجة لكل مادة دراسية

درجات أعمال السنة في الصفين الأول والثاني الإعدادي

امتحان الفصل الدراسي الواحد : 30 %.

اختبار شهري: 15 %.

اختبار شهري ثاني: 15 %.

السلوك والمواظبة: 10%.

كراس الواجب: 10%.

الاختبارات الأسبوعية: 20%.

ويتم رد درجة المادة لأصلها في نهاية كل فصل دراسي في ضوء النهايات العظمة وفقا للمعادلة التالية: متوسط درجة الطالب × النهاية الصغرى الحالية للمادة ÷ 100 = الدرجة الحاصل عليها الطالب.



درجات أعمال السنة في الصف الأول الثانوي ( البكالوريا والثانوية العامة )

15 % اختبار شهر أول

15 % اختبار شهر ثاني

10 % للسلوك والمواظبة

15 % كشكول الحصة والواجب

15 % التقييم الأسبوعي

30 % امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول

30 % امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني



درجات أعمال السنة في الصف الثاني الثانوي ( البكالوريا والثانوية العامة )