رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

يبحث الكثيرون عن أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر، وسط حالة من الاهتمام الشعبي بقرارات الحكومة بشأن أسعار المحروقات، خصوصًا بعد إعلان مجلس الوزراء رسميًا عن تثبيت أسعار البنزين دون أي زيادات جديدة الفترة السابقة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك في خطوة تهدف إلى حماية المستهلك من تأثيرات التقلبات العالمية في أسعار النفط.



قرار الحكومة بشأن أسعار البنزين

أوضح مجلس الوزراء أن قرار تثبيت أسعار البنزين اليوم يأتي ضمن سياسة الدولة الهادفة إلى استقرار أسعار المحروقات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة بعد قرار الحكومة في يوليو الماضي بإلغاء لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، التي كانت تختص بمراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر.

وأكدت رئاسة الوزراء أن الأسعار الحالية ستظل سارية حتى إشعار آخر، مع استمرار المتابعة الدقيقة لتطورات الأسواق العالمية وأسعار النفط.

أسعار البنزين اليوم في مصر

تواصل جميع محطات الوقود في المحافظات العمل بالأسعار الرسمية المعتمدة دون أي تعديل.

وجاءت أسعار البنزين اليوم على النحو التالي:

سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا.

سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا.

سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا.

هذه الأسعار هي نفسها التي تم اعتمادها في شهر أبريل الماضي، ما يعكس التزام الحكومة بسياسة التثبيت المرحلي في ظل استقرار أسعار البنزين اليوم منذ عدة أشهر.

أسعار السولار والغاز والمازوت

كما أعلنت الحكومة استمرار العمل بالأسعار الحالية لبقية أنواع المحروقات، وجاءت كالتالي:

سعر لتر السولار: 15.5 جنيهًا.

سعر الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب.

سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10,500 جنيه.



الرقابة على محطات الوقود

وفي إطار الحرص الحكومي على ضبط الأسواق، شددت الأجهزة التنفيذية في مختلف المحافظات على تكثيف الرقابة على محطات الوقود للتأكد من الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية المعلنة.

وأكدت الأجهزة التنفيذية أن أي محاولة للتلاعب أو استغلال المستهلكين سيتم التعامل معها بحسم، معتبرة أن الالتزام بـ أسعار البنزين اليوم وجميع أنواع الوقود خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

تصريحات رئيس الوزراء

وفي مؤتمر صحفي سابق، صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة لم تتخذ أي قرار بشأن زيادة أسعار البنزين حتى الآن، موضحًا أن أي تعديل مستقبلي في الأسعار يخضع لدراسة شاملة تشمل الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، ومتوسط أسعار النفط، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وأضاف أن الدعم الموجه لقطاع الطاقة وخاصة السولار سيستمر حتى في حال وجود أي تعديلات مستقبلية، في إطار الحفاظ على استقرار منظومة النقل والأسعار العامة.

تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي

وأشار بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء إلى أن اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، الذي كان من المقرر عقده في يوليو الماضي، تم تأجيله لمدة 3 أشهر إضافية، مما يعني استمرار العمل بالأسعار المعلنة منذ أبريل وحتى أكتوبر الجاري.

واعتبر هذا التأجيل خطوة لضمان استقرار أسعار البنزين اليوم وعدم تحميل المواطنين أي زيادات جديدة خلال الفترة الحالية.

آلية التسعير والعوامل المؤثرة في تحديد الأسعار

تعتمد آلية التسعير الخاصة بـ أسعار البنزين اليوم على ثلاثة محاور أساسية:

متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام.

تكلفة الإنتاج والنقل داخل مصر.

أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي.

ويتم مراجعة هذه العوامل بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لتحديد الاتجاه العام للأسعار سواء بالزيادة أو الخفض أو التثبيت.

اجتماع اللجنة المقبل

من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها الدوري الجديد خلال شهر أكتوبر الجاري، حيث ستتم مراجعة تطورات الأسواق العالمية للنفط الخام وتكاليف الإنتاج المحلية، تمهيدًا لاتخاذ قرار نهائي بشأن أسعار البنزين في مصر خلال الربع الأخير من عام 2025.

وتؤكد الحكومة أن أي قرار سيتم اتخاذه سيكون مبنيًا على أسس اقتصادية دقيقة تراعي المواطن في المقام الأول.