بينهم شوقي علام والقصبي .. الأعضاء المعينون يتسلمون كارنيهات عضوية مجلس الشيوخ

توافد النواب المعينون على مجلس الشيوخ و تسلم نحو 10 أعضاء من النواب المعينين بقرار جمهوري كارنيهات العضوية بمجلس الشيوخ.

ونظمت الأمانة العامة بمجلس الشيوخ الإجراءات الخاصة باستقبال الاعضاء المعينين وعددهم 100 عضو لاستكمال بيانات العضوية،واستخراج كارنيهات العضوية وتحقيق البصمة الإلكترونية،واستلام الحقيبة البرلمانية الخاصة بكل عضو.

كان أول النواب المعينين الذين حضروا لمقر مجلس الشيوخ لانهاء إجراءات استخراج كارنية العضوية الشيخ أحمد ترك أمين أمانة الشئون الدينية بحزب حماة وطن والدكتور شوقي علام والدكتور عبد الهادي القصبي.