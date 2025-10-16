مجلس الشيوخ يستقبل الأعضاء المعينين استكمالًا للتشكيل قبل الجلسة الافتتاحية

بدأ مجلس الشيوخ في استقبال الأعضاء المعينين بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك استكمالًا لتشكيل المجلس بعد انتهاء العملية الانتخابية التي جرت مؤخرًا.

وقد تم توجيه الدعوات الرسمية للأعضاء المعينين لحضور الجلسة الافتتاحية التي يشهدها المجلس عقب صدور قرار التعيين، تمهيدًا لانتخاب رئيس المجلس والوكيلين وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية.

وأكدت مصادر برلمانية أن قائمة التعيينات المرتقبة ضمت عددًا من الخبرات القانونية والأكاديمية والشخصيات العامة التي تمتاز بالكفاءة والقدرة على إثراء العمل التشريعي والمجتمعي، بما يعزز الدور الوطني لمجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان المصري.

ويأتي هذا الاستعداد في أجواء من التفاؤل والحرص على تفعيل دور المجلس في دعم الحياة السياسية وتوسيع دائرة الحوار الوطني حول القضايا الكبرى التي تمس مستقبل البلاد.