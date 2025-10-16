النفط يرتفع 1% بعد تصريحات ترامب حول تعهد الهند بوقف شراء الخام الروسي

ارتفعت أسعار النفط بنحو 1% في تعاملات اليوم /الخميس/ عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أفاد فيها بأن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعهّد بوقف بلاده شراء النفط من روسيا، في خطوة قد تؤدي إلى تقليص المعروض في الأسواق العالمية.



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 54 سنتًا، أو ما يعادل 0.87%، لتصل إلى 62.45 دولارًا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتًا، أو 0.98%، لتسجل 58.84 دولارًا للبرميل؛ بحسب ما نقله موقع (إنفستنج) الأمريكي.



وجاء هذا الارتفاع بعد أن سجلت أسعار الخام أدنى مستوياتها منذ مطلع مايو الماضي في الجلسة السابقة، نتيجة تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتحذير وكالة الطاقة الدولية من فائض كبير في المعروض خلال العام المقبل، في ظل زيادة الإنتاج من قبل "أوبك+" ومنافسيها، وسط ضعف الطلب العالمي.



وقال ترامب أمس الأربعاء، إن الهند - التي تعتمد على روسيا لتوفير نحو ثلث وارداتها النفطية - ستتوقف عن شراء الخام الروسي، مضيفًا أن الإدارة الامريكية ستسعى لاحقًا إلى إقناع الصين بخطوة مماثلة، ضمن جهود متواصلة لتقليص عائدات روسيا من صادرات الطاقة، والضغط عليها للتفاوض بشأن السلام في أوكرانيا.



ولم يصدر تعليق فوري من السفارة الهندية في واشنطن بشأن ما إذا كان مودي قد قدّم هذا التعهّد رسميًا لكن مصادر مطلعة ذكرت أن بعض المصافي الهندية تستعد لتقليص وارداتها من النفط الروسي تدريجيًا.



وفي السياق ذاته، قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إنه أبلغ نظيره الياباني كاتسونوبو كاتو، أن واشنطن تتوقع من طوكيو أيضًا وقف استيراد الطاقة الروسية.



وتُعد الهند والصين أكبر مشترين للنفط الروسي المنقول بحرًا، والذي يخضع لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ورغم الضغوط الامريكية ، كانت نيودلهي تدافع سابقًا عن مشترياتها من الخام الروسي باعتبارها ضرورية لأمن الطاقة الوطني.



في سياق متصل، أعلنت الحكومة البريطانية، أمس الأربعاء، عن فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت شركتي "روسنفت" و"لوك أويل"، وهما من أكبر شركات الطاقة الروسية في العالم.



وشملت العقوبات أربع محطات نفطية، ومصفاة "شاندونج يولونج" الصينية الخاصة، و44 ناقلة ضمن "أسطول الظل" المستخدم في نقل النفط الروسي، إضافة إلى شركة "نايارا إنرجي" الهندية، التي تملك روسيا حصة كبيرة فيها.



وتترقب الأسواق لاحقًا اليوم صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة الامريكية حول مخزونات النفط في الولايات المتحدة، وذلك بعد أرقام متباينة نشرتها مجموعة معهد البترول الأمريكي(API).



ووفقًا لمصادر في السوق، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي ارتفاعًا في مخزونات الخام الامريكية بواقع 7.36 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 10 أكتوبر، وزيادة في مخزونات البنزين بـ2.99 مليون برميل، بينما تراجعت مخزونات نواتج التقطير بـ4.79 مليون برميل.



ورغم أن تراجع مخزونات نواتج التقطير قد يشير إلى تحسن في الطلب على وقود الديزل، فإن ارتفاع مخزونات الخام والبنزين يعكس استمرار ضعف الطلب في السوق الأمريكية ، أكبر مستهلك للطاقة في العالم.