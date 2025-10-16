قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بينهم شوقي علام والقصبي .. الأعضاء المعينون يتسلمون كارنيهات عضوية مجلس الشيوخ
مصر تعرض رؤيتها الإصلاحية أمام مستثمري أمريكا: بيئة أعمال تنافسية وإصلاحات رقمية غير مسبوقة
بأكثر من 300 مسيّرة و37 صاروخا.. روسيا تشن هجوما ضخما ضد أوكرانيا
في الذكري الأولي لاستشهاد «السنوار» .. حماس: جذوة طوفان الأقصى ستبقى مُتَّقدة.. وسنبقى على العهد
الصحة: فحص 19.5 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"
شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 |فيديو
الدولار يتراجع وسط توتر تجاري وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية
روسيا تتهم حلف الناتو في حوادث الطائرات المسيرة فوق أراضي الاتحاد الأوروبي
خلي بالك على أولادك .. تحذير من فيروس المدارس " الميتانيمو"
الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا توقف إنتاج الغاز بمنطقة بولتافا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

النفط يرتفع 1% بعد تصريحات ترامب حول تعهد الهند بوقف شراء الخام الروسي

النفط يرتفع 1% بعد تصريحات ترامب حول تعهد الهند بوقف شراء الخام الروسي
النفط يرتفع 1% بعد تصريحات ترامب حول تعهد الهند بوقف شراء الخام الروسي
أ ش أ

 ارتفعت أسعار النفط بنحو 1% في تعاملات اليوم /الخميس/ عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أفاد فيها بأن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعهّد بوقف بلاده شراء النفط من روسيا، في خطوة قد تؤدي إلى تقليص المعروض في الأسواق العالمية.


وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 54 سنتًا، أو ما يعادل 0.87%، لتصل إلى 62.45 دولارًا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتًا، أو 0.98%، لتسجل 58.84 دولارًا للبرميل؛ بحسب ما نقله موقع (إنفستنج) الأمريكي.


وجاء هذا الارتفاع بعد أن سجلت أسعار الخام أدنى مستوياتها منذ مطلع مايو الماضي في الجلسة السابقة، نتيجة تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتحذير وكالة الطاقة الدولية من فائض كبير في المعروض خلال العام المقبل، في ظل زيادة الإنتاج من قبل "أوبك+" ومنافسيها، وسط ضعف الطلب العالمي.


وقال ترامب أمس الأربعاء، إن الهند - التي تعتمد على روسيا لتوفير نحو ثلث وارداتها النفطية - ستتوقف عن شراء الخام الروسي، مضيفًا أن الإدارة الامريكية ستسعى لاحقًا إلى إقناع الصين بخطوة مماثلة، ضمن جهود متواصلة لتقليص عائدات روسيا من صادرات الطاقة، والضغط عليها للتفاوض بشأن السلام في أوكرانيا.


ولم يصدر تعليق فوري من السفارة الهندية في واشنطن بشأن ما إذا كان مودي قد قدّم هذا التعهّد رسميًا لكن مصادر مطلعة ذكرت أن بعض المصافي الهندية تستعد لتقليص وارداتها من النفط الروسي تدريجيًا.


وفي السياق ذاته، قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إنه أبلغ نظيره الياباني كاتسونوبو كاتو، أن واشنطن تتوقع من طوكيو أيضًا وقف استيراد الطاقة الروسية.


وتُعد الهند والصين أكبر مشترين للنفط الروسي المنقول بحرًا، والذي يخضع لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ورغم الضغوط الامريكية ، كانت نيودلهي تدافع سابقًا عن مشترياتها من الخام الروسي باعتبارها ضرورية لأمن الطاقة الوطني.


في سياق متصل، أعلنت الحكومة البريطانية، أمس الأربعاء، عن فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت شركتي "روسنفت" و"لوك أويل"، وهما من أكبر شركات الطاقة الروسية في العالم.


وشملت العقوبات أربع محطات نفطية، ومصفاة "شاندونج يولونج" الصينية الخاصة، و44 ناقلة ضمن "أسطول الظل" المستخدم في نقل النفط الروسي، إضافة إلى شركة "نايارا إنرجي" الهندية، التي تملك روسيا حصة كبيرة فيها.


وتترقب الأسواق لاحقًا اليوم صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة الامريكية حول مخزونات النفط في الولايات المتحدة، وذلك بعد أرقام متباينة نشرتها مجموعة معهد البترول الأمريكي(API).


ووفقًا لمصادر في السوق، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي ارتفاعًا في مخزونات الخام الامريكية بواقع 7.36 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 10 أكتوبر، وزيادة في مخزونات البنزين بـ2.99 مليون برميل، بينما تراجعت مخزونات نواتج التقطير بـ4.79 مليون برميل.


ورغم أن تراجع مخزونات نواتج التقطير قد يشير إلى تحسن في الطلب على وقود الديزل، فإن ارتفاع مخزونات الخام والبنزين يعكس استمرار ضعف الطلب في السوق الأمريكية ، أكبر مستهلك للطاقة في العالم.

ارتفعت أسعار النفط لرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعهّد بوقف بلاده شراء النفط من روسيا تقليص المعروض في الأسواق العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

بعد الزيادة الكبيرة.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

قذائف على حي الشجاعية

المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة

عقد قران حمادة عبد اللطيف

بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق

صورة ارشيفية

استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية

بنيامين نتنياهو

بعد تحججه بالمرض للهروب من المحاكمة.. تقرير طبي يفضح نتنياهو

سعر الذهب في مصر

ارتفاع عالمي ومحلي.. سعر الذهب في مصر اليوم الخميس

ترشيحاتنا

العملات

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الخميس 16 أكتوبر أمام الجنيه المصري|فيديو

صورة أرشيفية

القاهرة الإخبارية: قافلة المساعدات لـ غزة تضم شاحنات وقود

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. و عيار 21 يسجل هذا الرقم|فيديو

بالصور

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل.. ألذ من المعلبة وصحية

طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل
طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل
طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل

فيديو

اعتذار باسم يوسف لزوجته

“وجع شهرة ومقلب جواز”.. باسم يوسف يعتذر لزوجته علناً

نتنياهو

طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد