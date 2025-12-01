قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكرملين: لا نستطيع الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بإقامة بشار الأسد
تشكيل منتخب تونس وسوريا في بطولة كأس العرب
الرئيس السيسي يهنئ منتخب الكاراتيه بتصدر بطولة العالم: إنجاز تاريخي يليق بمصر
كيف تحولت براءة الأطفال إلى صرخة استغاثة داخل مدرسة دولية بالمنتزه؟
افتتاح 14 مدرسة جديدة | التعليم تبحث تطورات مشروع المدارس المصرية اليابانية
سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء.. وهذه عقوبة غش الأدوية
الأربعاء.. جدول أعمال مكثف للجان الشيوخ لمناقشة "قانون الكهرباء وسياسة الوطنية للإعلام"
الرعاية الصحية: حجم الاستهلاك المحلي للأدوية يصل إلى 400 مليار جنيه
منافس مصر .. 13 معلومة عن منتخب الكويت قبل لقاء الغد بـ كأس العرب
احذر الشبورة.. تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع
حسام حسن الهداف الأول.. 9 انتصارات و27 هدفا حصيلة مصر بـ كأس العرب
قضايا مهمة ما تزال عالقة.. ماذا يحمل ويتكوف إلى بوتين؟
توك شو

احذر.. فرحة "البلاك فرايدي" تنقلب لصدمة ما بعد الشراء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

يُعد موسم البلاك فرايدي أو الجمعة البيضاء أحد أبرز المواسم التجارية العالمية التي ينتظرها المستهلكون للحصول على خصومات كبيرة على مختلف المنتجات. 
 

فرحة "البلاك فرايدي" تنقلب لصدمة ما بعد الشراء

ووفقا لتقرير عرضته فضائية “العربية”، يشهد هذا الموسم منافسة واسعة بين المتاجر التقليدية والمنصات الإلكترونية، مع ارتفاع ملحوظ في معدلات الإقبال على الشراء.

ويُنظر إلى هذه الفترة باعتبارها فرصة ذهبية للشركات لتعزيز مبيعاتها، وللمستهلكين للحصول على منتجات بأسعار أقل.

ويظل البلاك فرايدي فرصة حقيقية للمستهلكين بشرط التخطيط المسبق، الوعي الكامل بالمنتجات وأسعارها، والتحقق من العروض قبل الشراء.

فالعروض المغرية قد تكون وسيلة للربح التجاري فقط، إلا أن التخطيط والحذر يتيحان الاستفادة الحقيقية دون الوقوع في الفخاخ الرقمية أو العروض الوهمية، ما يجعل الموسم مناسبة لتعزيز القدرة الشرائية للمستهلكين وتحفيز النشاط الاقتصادي بشكل آمن.

البلاك فرايداي

تتراوح نسب الخصومات خلال الموسم بين 40% و75% وفقًا لنوع المنتج، وتشمل مجموعة واسعة من السلع، مع ذروة التسوق عادة بين الساعة الثامنة صباحًا ومنتصف النهار. 

ولضمان الشفافية، تقوم الغرف التجارية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين لمتابعة الأسعار والتأكد من صحة العروض، كما تتعامل اللجان المشتركة بحزم مع أي مخالفات قد تصل إلى الإغلاق الفوري للمتاجر المخالفة.

مع التوسع في التسوق الإلكتروني، بدأت المنصات التجارية في طرح العروض مبكرًا، وبعضها مدّد فترات الخصم حتى ديسمبر، ما يتيح فرصًا أكبر للمستهلكين لكن يضاعف الحاجة للحذر. 

وأوضح جهاز حماية المستهلك مجموعة من الإرشادات للحماية أثناء الشراء عبر الإنترنت، منها التحقق من بيانات المتجر، قراءة مواصفات المنتج بدقة، مراجعة التكلفة الإجمالية، اختيار وسائل دفع آمنة، وفحص سياسات الاسترجاع والاستبدال، والاحتفاظ بالفواتير والإيصالات.

وتبرز مخاطر الجرائم الإلكترونية بشكل خاص خلال هذا الموسم، إذ يستغل المحتالون حجم المبيعات الكبير لإيقاع الضحايا في فخاخ الاحتيال، خصوصًا مع الإقبال الضخم على التجارة الإلكترونية التي سجلت في 2024 نحو 10.8 مليار دولار وفقًا لشركة Adobe Analytics. 

لذا، ينصح الجهاز بضرورة مقارنة الأسعار عبر عدة متاجر، التحقق من مصداقية المواقع، التأكد من جودة المنتجات، واتباع سياسات الاسترجاع لضمان الحصول على أفضل قيمة مقابل المال.

في النهاية، يظل البلاك فرايدي فرصة حقيقية للمستهلكين بشرط التخطيط المسبق، الوعي الكامل بالمنتجات وأسعارها، والتحقق من العروض قبل الشراء. 

فالعروض المغرية قد تكون وسيلة للربح التجاري فقط، إلا أن التخطيط والحذر يتيحان الاستفادة الحقيقية دون الوقوع في الفخاخ الرقمية أو العروض الوهمية، ما يجعل الموسم مناسبة لتعزيز القدرة الشرائية للمستهلكين وتحفيز النشاط الاقتصادي بشكل آمن.


 


 

البلاك فرايدي الجمعة البيضاء المواسم التجارية المستهلكون المنصات الإلكترونية

