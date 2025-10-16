“وجع شهرة ومقلب جواز”.. باسم يوسف يعتذر لزوجته علناً

أثار الإعلامي باسم يوسف تفاعلاً واسعاً بعد ظهوره في برنامج “كلمة أخيرة”، حيث تحدث بصراحة عن حياته الشخصية ومشواره المهني في الولايات المتحدة.



وأوضح يوسف أنه يواجه ضغوطاً كبيرة بسبب آرائه الجريئة، مؤكداً أنه لا يزال يتمسك بحرية التعبير رغم اختلاف الظروف.



كما اعتذر لزوجته علناً قائلاً: “اتضحك عليها في الجوازة دي”، مشيراً إلى ما واجهته من صعوبات بسبب شهرته.



وتطرق يوسف إلى تجربته مع الإعلام الأمريكي ومقابلته المثيرة مع بيرس مورغان، موضحاً أنه تغيّر بمرور السنوات، لكنه لا يزال يسعى لتقديم فنه بروح النقد والسخرية التي عُرف بها.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://m.youtube.com/shorts/5VK7KfFz2Qs