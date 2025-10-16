قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إطلاق المرحلة الأولى من أضخم مشروع للربط الكهربائي بين مصر والسعودية.. ماذا بعد؟
تبدأ اليوم وتنتهي السبت.. الطعن على المرشحين بانتخابات مجلس النواب أمام القضاء الإداري
التعبئة والتغليف.. أداة استراتيجية لتعزيز القيمة المضافة للمنتج المصري وتحقيق الاستدامة
قبل مناقشتها اليوم.. تفاصيل اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ترامب يُنشئ صندوق نصر لأوكرانيا من الرسوم الجمركية الجديدة على الصين
لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي
كيف أعرف أن حلمي سيتحقق؟.. 4 علامات تنبئ بقرب حدوثه
مصر: معبر رفح جاهز من جانبنا لكن إسرائيل تعطل إعادة تشغيله
حماس : باب العفو العام مفتوح أمام العصابات حتى مساء الأحد المقبل
الاحتلال يعلن التعرف على جثتي عنبار هايمان ومحمد الأطرش بعد استعادتهما
إعلان أسماء المرشحين بالفردي والقائمة ورموزهم بانتخابات النواب.. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شبورة وأمطار ورياح على هذه المناطق.. اعرف تفاصيل طقس الخميس

حالة الطقس
حالة الطقس
عادل نصار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم الخميس، الموافق 16 أكتوبر 2025، على جميع أنحاء ومناطق الجمهورية.

حالة الطقس اليوم


وذكرت الأرصاد أنه من المتوقع أن يسود اليوم، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة فى اول الليل مائل للبرودة فى اخره وفى الصباح الباكر.

فيما تسود شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ولفتت الأرصاد إلى وجود فرص لـ سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ومناطق من حلايب على فترات متقطعة.. كما تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء و جنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط، من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر الى مترين الاربع والرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى 2.25 مترا والرياح السطحية شمالية غربية.

بينما حالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين الى ثلاثة امتار والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم
العظمى الصغرى

القاهرة 28 19

العاصمة الادارية 29 18

أكتوبر 29 18

بنهـا 28 19

دمنهور 27 18

وادى النطرون 28 19

كفر الشيخ 27 18

المنصورة 28 19

الزقازيق 28 19

شبين الكوم 27 18

طنطا 26 18

دمياط 27 22

بورسعيد 27 22

الإسماعيلية 29 18

السويس 28 19

العريش 27 17

رفح 26 17

رأس سدر 28 20

نخل 27 13

كاترين 26 11

الطور 29 20

طابا 27 17

شرم الشيخ 32 24

الاسكندرية 27 18

العلمين 26 19

مطروح 26 17

السلوم 28 17

سيوة 28 16

رأس غارب 32 21

الغردقة 31 23

سفاجا 32 23

مرسى علم 33 24

شلاتين 32 23

حلايب 30 25

أبو رماد 32 23

رأس حدربة 31 24

الفيوم 29 18

بني سويف 29 17

المنيا 30 17

أسيوط 30 16

سوهاج 32 19

قنا 36 20

الأقصر 37 21

الوادى الجديد 33 20

أبوسمبل 39 23

أسوان 38 

الارصاد طقس الارصاد الجويه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

مد مهلة التصالح 6 أشهر زيادة.. 3 مخالفات ممنوعة

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس

قائد سرب الطيران المصري

من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| صور وفيديو

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

بعد الزيادة الكبيرة.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

قذائف على حي الشجاعية

المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة

صورة ارشيفية

استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية

بالصور

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل.. ألذ من المعلبة وصحية

طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل
طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل
طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل

فيديو

اعتذار باسم يوسف لزوجته

“وجع شهرة ومقلب جواز”.. باسم يوسف يعتذر لزوجته علناً

نتنياهو

طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد