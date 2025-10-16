شبورة وأمطار ورياح على هذه المناطق.. اعرف تفاصيل طقس الخميس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم الخميس، الموافق 16 أكتوبر 2025، على جميع أنحاء ومناطق الجمهورية.

حالة الطقس اليوم



وذكرت الأرصاد أنه من المتوقع أن يسود اليوم، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة فى اول الليل مائل للبرودة فى اخره وفى الصباح الباكر.

فيما تسود شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ولفتت الأرصاد إلى وجود فرص لـ سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ومناطق من حلايب على فترات متقطعة.. كما تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء و جنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط، من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر الى مترين الاربع والرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى 2.25 مترا والرياح السطحية شمالية غربية.

بينما حالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين الى ثلاثة امتار والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 28 19

العاصمة الادارية 29 18

أكتوبر 29 18

بنهـا 28 19

دمنهور 27 18

وادى النطرون 28 19

كفر الشيخ 27 18

المنصورة 28 19

الزقازيق 28 19

شبين الكوم 27 18

طنطا 26 18

دمياط 27 22

بورسعيد 27 22

الإسماعيلية 29 18

السويس 28 19

العريش 27 17

رفح 26 17

رأس سدر 28 20

نخل 27 13

كاترين 26 11

الطور 29 20

طابا 27 17

شرم الشيخ 32 24

الاسكندرية 27 18

العلمين 26 19

مطروح 26 17

السلوم 28 17

سيوة 28 16

رأس غارب 32 21

الغردقة 31 23

سفاجا 32 23

مرسى علم 33 24

شلاتين 32 23

حلايب 30 25

أبو رماد 32 23

رأس حدربة 31 24

الفيوم 29 18

بني سويف 29 17

المنيا 30 17

أسيوط 30 16

سوهاج 32 19

قنا 36 20

الأقصر 37 21

الوادى الجديد 33 20

أبوسمبل 39 23

أسوان 38