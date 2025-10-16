أخبار السيارات| أكثر الموديلات ترخيصا في مصر..رقم قياسي جديد للسيارات الكهربائية

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

كشف تقرير المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، عن العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر خلال شهر سبتمبر الماضي.

يشهد سوق السيارات الجديدة في مصر خلال الفترة الأخيرة حالة من التراجع النسبي في الأسعار، بعد موجة من الارتفاعات الحادة التي استمرت منذ عام 2022 بسبب أزمة الاستيراد وسعر الدولار ونقص المعروض.

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري المحلي ‏انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

سجلت مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن حول العالم قفزة غير مسبوقة خلال شهر سبتمبر، إذ ارتفعت بنسبة 26% على أساس سنوي لتصل إلى رقم قياسي بلغ 2.1 مليون سيارة، وفقا لتقرير صادر عن شركة أبحاث السوق "رو موشن" أمس الأربعاء.



في مشهد يجسد مستقبل التنقل الفاخر، خطفت شركة "Aridge" الصينية التابعة لمجموعة XPENG Motors الأنظار بعرض جوي مذهل لطائرتها الكهربائية الجديدة فوق نخلة جميرا في دبي، لتعلن رسميا دخول السيارات الطائرة إلى أسلوب الحياة العصري في الخليج.