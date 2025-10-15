تعرف على سعر ومواصفات أكثر عربية ترخيصا في مصر.. صور

كشف تقرير المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، عن العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر خلال شهر سبتمبر الماضي.

وجاء التقرير ليعلن عن تصدر شركة نيسان اليابانية قائمة ‏ الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر ‏بـ 2337 مركبة من أجمالي ‏56690 مركبة "زيرو" ‏ تم ترخيصها خلال أغسطس.

وجاءت السيارة نيسان صني في صدارة أكثر السيارات التي تم ترخيصها للعلامة بواقع 1449 وحدة، وتبعتها في الترتيب الثاني شقيقتها الأكبر سنترا والتي تم صدر لها ترخيص 575 ترخيصا وثالثا جاءت السيارة قيشقاي الرياضية متعددة الاستخدامات بواقع 150 وحدة.

وبذلك تعتبر نيسان صني هي أكثر عربية ترخيصا في مصر، فهي تعتمد على محرك 4 سلندر بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 ‏حصان، ويأتي مرتبطا بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو يدوي ‏من 5 سرعات.‏

وتتسارع السيارة نيسان صني من 0 إلى 100 كم/س في 15.5 ثانية، وتستهلك في ‏المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، بينما تصل سرعتها القصوى ‏إلى 178 كم/س.‏

وتأتي نيسان صني 2026 بطول يبلغ 4.425 مم، وعرضها 1.695 مم، وقاعدة عجلات بطول 2.600 مم، وتصل مساحة التخزين الخلفية إلى 490 لترًا، مع عجلات رياضية بقياس 15 بوصة.

وتتمتع نيسان صني بمجموعة من أنظمة الأمان التي تشمل، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD.، حساسات ركن خلفية مدعمة بكاميرا.

أما عن اسعار السيارة نيسان صنى موديل 2026‏‏‏، فتاتي كالتالي :‏

‏- فئة ‏Baseline‏ بسعر 690,000 جنيه

‏- فئة‏‎ A/T ‎‏ بسعر 745,000 جنيه

‏- فئة ‏Super Saloon‏ بسعر 795,000 جنيه