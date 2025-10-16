رقم قياسي جديد.. مبيعات السيارات الكهربائية تتجاوز 2.1 مليون سيارة عالميا في سبتمبر

سجلت مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن حول العالم قفزة غير مسبوقة خلال شهر سبتمبر، إذ ارتفعت بنسبة 26% على أساس سنوي لتصل إلى رقم قياسي بلغ 2.1 مليون سيارة، وفقا لتقرير صادر عن شركة أبحاث السوق "رو موشن" أمس الأربعاء.

وأوضحت الشركة أن الصين قادت هذا النمو القوي بعدما استحوذت على نحو ثلثي المبيعات العالمية بما يقارب 1.3 مليون سيارة، مدعومة بالإقبال الكبير على استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة قبل انتهاء بعض برامج الدعم المحلية.

كما شهدت الولايات المتحدة أداء قياسيا أيضا، حيث سارع المستهلكون للاستفادة من الائتمان الضريبي البالغ 7500 دولار المخصص للسيارات الكهربائية، قبل انتهاء صلاحيته في بعض الولايات.

وقال تشارلز ليستر، مدير البيانات في "رو موشن"، إن الصين لا تزال أكبر سوق للسيارات في العالم، وتستحوذ على أكثر من نصف مبيعات السيارات الكهربائية عالميا، سواء التي تعمل بالبطاريات أو الهجينة القابلة للشحن.

وأشار التقرير إلى أن شهر سبتمبر يعد عادة فترة الذروة لمبيعات السيارات في الصين، إلا أن العام الجاري شهد نشاطا استثنائيا مع تسارع الطلب قبل تطبيق سياسات الإحلال التدريجي للسيارات القديمة.

وفي أوروبا، سجلت المبيعات نموا ملحوظا بدعم من الحوافز الحكومية في ألمانيا وزيادة الطلب في المملكة المتحدة، فيما يتوقع أن يؤدي إطلاق تسلا لطرازها منخفض التكلفة Model Y في الأسواق الأوروبية إلى اشتعال المنافسة خلال الأشهر المقبلة.

ورغم الأداء القوي في سبتمبر، حذرت "رو موشن" من احتمال تراجع المبيعات في الربع الأخير من العام مع انحسار الحوافز الاتحادية في الولايات المتحدة، مما قد يبطئ وتيرة النمو مؤقتا في سوق السيارات الكهربائية العالمي.