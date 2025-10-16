قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته
استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية
واشنطن: حماس تلتزم بإعادة جثامين الرهائن وبرنامج مكافآت قيد الإعداد
سبعة منتخبات عربية في مونديال 2026… وفرصة لثامن تاريخي
حقيقة العرض الخرافي.. بيراميدز يحسم الجدل حول التعاقد مع حسام عبد المجيد
ميسرة بكور: أوروبا تسعى لاستقلال أمني عن واشنطن
دعاء الرزق في جوف الليل.. لا تفوت وقت الإجابة من الثلث الأخير
المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة
قلق دولي.. الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية مدغشقر بعد انقلاب عسكري
الشكوى جاهزة.. اتحاد طنجة يمنح الزمالك مهلة أخيرة قبل اللجوء إلى فيفا
القضاء الإسرائيلي يمهل نتنياهو شهرا لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر
إسرائيل تقلص مساعدات غزة رغم الهدنة.. الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية وشيكة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

رقم قياسي جديد.. مبيعات السيارات الكهربائية تتجاوز 2.1 مليون سيارة عالميا في سبتمبر

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
كريم عاطف

سجلت مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن حول العالم قفزة غير مسبوقة خلال شهر سبتمبر، إذ ارتفعت بنسبة 26% على أساس سنوي لتصل إلى رقم قياسي بلغ 2.1 مليون سيارة، وفقا لتقرير صادر عن شركة أبحاث السوق "رو موشن" أمس الأربعاء.

بي واي دي والسيارات الكهربائية

وأوضحت الشركة أن الصين قادت هذا النمو القوي بعدما استحوذت على نحو ثلثي المبيعات العالمية بما يقارب 1.3 مليون سيارة، مدعومة بالإقبال الكبير على استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة قبل انتهاء بعض برامج الدعم المحلية.

كما شهدت الولايات المتحدة أداء قياسيا أيضا، حيث سارع المستهلكون للاستفادة من الائتمان الضريبي البالغ 7500 دولار المخصص للسيارات الكهربائية، قبل انتهاء صلاحيته في بعض الولايات.

إنتاج السيارات الكهربائية في مصر

وقال تشارلز ليستر، مدير البيانات في "رو موشن"، إن الصين لا تزال أكبر سوق للسيارات في العالم، وتستحوذ على أكثر من نصف مبيعات السيارات الكهربائية عالميا، سواء التي تعمل بالبطاريات أو الهجينة القابلة للشحن.

السيارات الكهربائية أثناء عملية الشحن

وأشار التقرير إلى أن شهر سبتمبر يعد عادة فترة الذروة لمبيعات السيارات في الصين، إلا أن العام الجاري شهد نشاطا استثنائيا مع تسارع الطلب قبل تطبيق سياسات الإحلال التدريجي للسيارات القديمة.

وفي أوروبا، سجلت المبيعات نموا ملحوظا بدعم من الحوافز الحكومية في ألمانيا وزيادة الطلب في المملكة المتحدة، فيما يتوقع أن يؤدي إطلاق تسلا لطرازها منخفض التكلفة Model Y في الأسواق الأوروبية إلى اشتعال المنافسة خلال الأشهر المقبلة.

تصنيع السيارات الكهربائية في مصر

ورغم الأداء القوي في سبتمبر، حذرت "رو موشن" من احتمال تراجع المبيعات في الربع الأخير من العام مع انحسار الحوافز الاتحادية في الولايات المتحدة، مما قد يبطئ وتيرة النمو مؤقتا في سوق السيارات الكهربائية العالمي.

السيارات الكهربائية الصين الولايات المتحدة السيارات النظيفة الطاقة النظيفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس

رئيس الوزراء

مد مهلة التصالح 6 أشهر زيادة.. 3 مخالفات ممنوعة

موعد صرف مرتبات اكتوبر2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 رسميًا

قائد سرب الطيران المصري

من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| صور وفيديو

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

مجلس الوزراء

الحكومة تحدد مقابل عن المياه المستخرجة من الآبار للاستخدامات غير الزراعية

ترشيحاتنا

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| فعاليات ثقافية وفنية ضمن استعدادات مهرجان النباتات الطبية والعطرية.. وإحالة طاقم نوبتجية بمركز حضانات للتحقيق

مصادر

ضبط ومصادرة 51 قطعة في حملة للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بالدقهلية

ارشيفية

إصابة شخصين بحروق إثر اشتعال النيران بأحد المطاعم بالدقهلية

بالصور

لماذا نبكي عند تقطيع البصل؟.. الأسباب العلمية وراء الدموع وحيل ذكية لتجنّبها

أسباب علمية للبكاء أثناء تقطيع البصل
أسباب علمية للبكاء أثناء تقطيع البصل
أسباب علمية للبكاء أثناء تقطيع البصل

رقم قياسي جديد.. مبيعات السيارات الكهربائية تتجاوز 2.1 مليون سيارة عالميا في سبتمبر

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

نصائح للشواء الآمن في الصيف.. كيف تتجنب المواد المسرطنة وتحافظ على طعام لذيذ؟

نصائح الخبراء للشواء الآمن وتجنّب الإصابة بالسرطان
نصائح الخبراء للشواء الآمن وتجنّب الإصابة بالسرطان
نصائح الخبراء للشواء الآمن وتجنّب الإصابة بالسرطان

10 أخطاء في طهى الطعام تصيبك بمرض شهير

طهى الطعام
طهى الطعام
طهى الطعام

فيديو

نتنياهو

طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته

جانب من الفيديو المتداول

تحرش بها أثناء عملها.. ماذا حدث لفتاة الصيدلية بسوهاج؟

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد