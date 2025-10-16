قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إطلاق المرحلة الأولى من أضخم مشروع للربط الكهربائي بين مصر والسعودية.. ماذا بعد؟
تبدأ اليوم وتنتهي السبت.. الطعن على المرشحين بانتخابات مجلس النواب أمام القضاء الإداري
التعبئة والتغليف.. أداة استراتيجية لتعزيز القيمة المضافة للمنتج المصري وتحقيق الاستدامة
قبل مناقشتها اليوم.. تفاصيل اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ترامب يُنشئ صندوق نصر لأوكرانيا من الرسوم الجمركية الجديدة على الصين
لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي
كيف أعرف أن حلمي سيتحقق؟.. 4 علامات تنبئ بقرب حدوثه
مصر: معبر رفح جاهز من جانبنا لكن إسرائيل تعطل إعادة تشغيله
حماس : باب العفو العام مفتوح أمام العصابات حتى مساء الأحد المقبل
الاحتلال يعلن التعرف على جثتي عنبار هايمان ومحمد الأطرش بعد استعادتهما
إعلان أسماء المرشحين بالفردي والقائمة ورموزهم بانتخابات النواب.. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر: معبر رفح جاهز من جانبنا لكن إسرائيل تعطل إعادة تشغيله

معبر رفح البري
معبر رفح البري
القسم الخارجي

أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان أن معبر رفح جاهز للعمل من الجانب المصري، مشيراً إلى أن إسرائيل هي من أجلت فتح المعبر من جهة غزة رغم استكمال القاهرة جميع استعداداتها لتشغيله واستقبال المساعدات الإنسانية.

وقال رشوان في تصريحات تليفزيونية إن هناك محاولات إسرائيلية لإحداث مشكلات خلال المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، موضحاً أن الجانب المصري أنهى تجهيزاته اللوجستية لتسهيل مرور المساعدات واستقبال الحالات الحرجة من المصابين الفلسطينيين.

وفي السياق نفسه، أكد محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور أنه لا توجد أي موانع حالياً من فتح المعبر، لكنه أشار إلى أن التشغيل في المرحلة الأولى سيقتصر على استقبال المرضى والجرحى دون إدخال البضائع.

وأضاف مجاور أن السلطة الفلسطينية وقوة أوروبية ستتوليان إدارة المعبر من جهة غزة، بينما أفادت القناة 14 العبرية بأن هناك توافقاً داخل إسرائيل على تولي قوة محلية من غزة تشغيل معبر رفح، وهي قوة فلسطينية تمت الموافقة عليها من قبل القيادة الأمنية الإسرائيلية.

وأكدت مصادر لـ"رويترز" أن عودة بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي إلى المعبر ستكون بالتزامن مع استئناف عمله.

من جهته، دعا توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومسؤول مكتب "أوتشا"، إلى فتح جميع المعابر فوراً لإدخال المساعدات إلى غزة، مؤكداً في تصريحات لوكالة "فرانس برس" أن المجتمع الدولي يريد تطبيق الاتفاق بشكل فوري، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وكان معبر رفح قد أغلق منذ منتصف عام 2024 عقب سيطرة القوات الإسرائيلية على أجزاء واسعة من قطاع غزة وفرضها حصاراً خانقاً تسبب في انتشار المجاعة في بعض المناطق.

وجاء الإعلان عن قرب إعادة فتح المعبر بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي في شرم الشيخ، إثر مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية، وبمشاركة تركية.

وينص الاتفاق على بدء مرحلة أولى من وقف إطلاق النار تشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض مناطق القطاع، وإعادة فتح معبر رفح، والسماح بدخول المساعدات الغذائية والطبية بمعدل لا يقل عن 400 شاحنة يومياً.

معبر رفح مصر ضياء رشوان إسرائيل غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

مد مهلة التصالح 6 أشهر زيادة.. 3 مخالفات ممنوعة

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس

قائد سرب الطيران المصري

من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| صور وفيديو

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

بعد الزيادة الكبيرة.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

قذائف على حي الشجاعية

المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة

صورة ارشيفية

استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية

ترشيحاتنا

حالة الطقس

حالة الطقس فى أسوان اليوم الخميس 16-10-2025

جانب من اجتماع محافظة سوهاج

خطة سوهاج لتخفيف العبء عن الأسر وتوحيد الزي المدرسي بجودة وسعر مناسب

جانب من المضبوطات بسوهاج

ضبط أكثر من طن لحوم وأسماك فاسدة في سوهاج

بالصور

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل.. ألذ من المعلبة وصحية

طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل
طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل
طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل

فيديو

اعتذار باسم يوسف لزوجته

“وجع شهرة ومقلب جواز”.. باسم يوسف يعتذر لزوجته علناً

نتنياهو

طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد