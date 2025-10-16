وزير الخزانة الأمريكي: الإغلاق الحكومي يكلف الاقتصاد 15 مليار دولار أسبوعيًا

قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن الإغلاق الحكومي الفيدرالي المستمر قد يكلف اقتصاد بلاده ما يصل إلى 15 مليار دولار أسبوعيًا.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن وزير الخزانة استند في تصريحه حول الخسائر إلى تقرير صدر عن "مجلس المستشارين الاقتصادي"، الذي أكد أنه قد يكون هناك "خسائر اقتصادية تصل تقريبا إلى 15 مليار دولار أسبوعيا."



وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون (الجمهوري عن ولاية لويزيانا)، أعلن أن الإغلاق الحكومي في سبيله لأن يصبح الأطول في التاريخ ما لم يقبل الديمقراطيون في المجلس تمرير قرار الجمهوريين لاستمرار تمويل الحكومة.



وأوضح أن الإغلاق الحكومة يتجه صوب واحدة من أطول فترات الإغلاق في التاريخ الأمريكي، ما لم يتخلى الديمقراطيون عن مطالبهم الحزبية، ويصادقوا على ميزانية شفافة غير مشروطة لإعادة فتح الحكومة وسداد رواتب موظفينا الفيدراليين". يتزامن الأربعاء مع مرور 15 يوماً على الإغلاق الحكومي".



في المقابل، منع قاض فيدرالي إدارة الرئيس دونالد ترامب مؤقتا من فصل العمال أثناء إغلاق الحكومة، قائلا إن "التخفيضات تبدو ذات دوافع سياسية ويتم تنفيذها دون تفكير كبير".



ومع مرور كل يوم على إغلاق الحكومة، يواجه مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين المفصولين مؤقتا أو الذين يعملون بدون أجر ضائقة مالية متزايدة والآن يواجهون حالة من عدم اليقين بشأن خطط إدارة ترامب لتسريح العمال .



ويتمسك الجمهوريون والديمقراطيون بمواقفهم، مقتنعين بأن رسائلهم تلقى صدى لدى الناخبين، ويعد مصير موظفي الحكومة الفيدرالية من بين نقاط الضغط العديدة التي قد تدفع الطرفين في النهاية إلى الاتفاق على حل للأزمة.



ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء المقبل للمرة التاسعة على الحل الجمهوري المؤقت، حيث كانت المحاولة الثامنة التي جرت الاثنين الماضي فشلت بأغلبية اصوات 49 صوتاً مقابل 45.

