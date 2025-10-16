بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق

احتفل حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق، بعقد قرانه خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بحضور نجوم الكرة السابقين على رأسهم أيمن يونس بالإضافة إلى عدد من اللاعبين السابقين.

وقام حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق، بعقد قرانه بتواجد عدد من الأسماء وهم خالد جلال، بالإضافة إلى أيمن يونس.

ويستعد نادي الزمالك، لملاقاة نظيره ديكيداها الصومالي، ضمن مباريات دور 32 من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية، والتي تقام على أرضية ملعب الكلية الحربية.

وتنطلق المباراة يوم السبت المقبل 18 أكتوبر الجارى في تمام الساعة السادسة مساء بإستاد القاهرة.

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم إثيوبي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يتكون طاقم التحكيم من، هاليوسوس بازيري بيليتي حكم ساحة، ويعاونه كل من، تيمسجين صامويل أتانجو وأشبير تافيسي بيريسو مساعدين ومانوهي ولديتساديك حكما رابعا.