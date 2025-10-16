الشكوى جاهزة.. اتحاد طنجة يمنح الزمالك مهلة أخيرة قبل اللجوء إلى فيفا

كشف الإعلامي جمال الغندور، عبر برنامجه “ستاد المحور”، أن إدارة نادي اتحاد طنجة المغربي قررت منح نادي الزمالك المصري فرصة أخيرة قبل التوجه رسميًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بسبب القسط المتبقي من قيمة صفقة اللاعب عبد الحميد معالي.

تفاصيل المهلة الممنوحة

أوضح الغندور أن إدارة اتحاد طنجة أبلغت الزمالك بضرورة سداد القسط المتأخر في أقرب وقت ممكن، مع تحديد مهلة نهائية قبل اتخاذ الخطوات القانونية. ووفقًا للمصدر، فإن المهلة جاءت بعد سلسلة من المخاطبات السابقة بين الناديين دون التوصل إلى حل نهائي.

الشكوى جاهزة للإيداع

أشار الغندور إلى أن النادي المغربي انتهى بالفعل من إعداد ملف الشكوى، ويترقب فقط انقضاء المهلة الممنوحة للزمالك حتى يتقدم بها رسميًا إلى “فيفا”. وتتضمن الشكوى تفاصيل المبلغ المستحق، وتواريخ الاتفاق، والمستندات القانونية الداعمة لموقف اتحاد طنجة.



خلفية الصفقة وأسباب الأزمة

كان الزمالك قد أبرم صفقة ضم اللاعب المغربي الشاب عبد الحميد معالي قادمًا من اتحاد طنجة، مع الاتفاق على سداد القيمة المالية على دفعات. إلا أن النادي المصري تأخر في سداد أحد الأقساط، وهو ما دفع الجانب المغربي لاتخاذ خطوات تصعيدية بعد نفاد صبره من الانتظار

ويرى مراقبون أن الأزمة المالية التي يمر بها الزمالك قد تكون السبب الرئيسي في هذا التأخير، خاصة مع تعدد الالتزامات المحلية والدولية على إدارة النادي خلال الأشهر الماضية.

سيناريوهات ما بعد انتهاء المهلة

إذا لم يلتزم الزمالك بالسداد خلال المهلة المحددة، سيتحرك اتحاد طنجة برفع الشكوى رسميًا، ما قد يعرض الزمالك لعقوبات محتملة من “فيفا”، تبدأ بالغرامات المالية وقد تصل إلى الحرمان من القيد أو منع إبرام صفقات مستقبلية.

تبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مسار الأزمة، خصوصًا في ظل جاهزية الشكوى واستعداد اتحاد طنجة لاتخاذ الخطوة القانونية، مقابل سعي الزمالك لإيجاد مخرج يحول دون تفاقم الأزمة دوليًا.



