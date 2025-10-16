قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته
استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية
واشنطن: حماس تلتزم بإعادة جثامين الرهائن وبرنامج مكافآت قيد الإعداد
سبعة منتخبات عربية في مونديال 2026… وفرصة لثامن تاريخي
حقيقة العرض الخرافي.. بيراميدز يحسم الجدل حول التعاقد مع حسام عبد المجيد
ميسرة بكور: أوروبا تسعى لاستقلال أمني عن واشنطن
دعاء الرزق في جوف الليل.. لا تفوت وقت الإجابة من الثلث الأخير
المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة
قلق دولي.. الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية مدغشقر بعد انقلاب عسكري
الشكوى جاهزة.. اتحاد طنجة يمنح الزمالك مهلة أخيرة قبل اللجوء إلى فيفا
القضاء الإسرائيلي يمهل نتنياهو شهرا لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر
إسرائيل تقلص مساعدات غزة رغم الهدنة.. الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية وشيكة
رياضة

الشكوى جاهزة.. اتحاد طنجة يمنح الزمالك مهلة أخيرة قبل اللجوء إلى فيفا

الزمالك
رباب الهواري

كشف الإعلامي جمال الغندور، عبر برنامجه “ستاد المحور”، أن إدارة نادي اتحاد طنجة المغربي قررت منح نادي الزمالك المصري فرصة أخيرة قبل التوجه رسميًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بسبب القسط المتبقي من قيمة صفقة اللاعب عبد الحميد معالي.

تفاصيل المهلة الممنوحة

أوضح الغندور أن إدارة اتحاد طنجة أبلغت الزمالك بضرورة سداد القسط المتأخر في أقرب وقت ممكن، مع تحديد مهلة نهائية قبل اتخاذ الخطوات القانونية. ووفقًا للمصدر، فإن المهلة جاءت بعد سلسلة من المخاطبات السابقة بين الناديين دون التوصل إلى حل نهائي.

الشكوى جاهزة للإيداع

أشار الغندور إلى أن النادي المغربي انتهى بالفعل من إعداد ملف الشكوى، ويترقب فقط انقضاء المهلة الممنوحة للزمالك حتى يتقدم بها رسميًا إلى “فيفا”. وتتضمن الشكوى تفاصيل المبلغ المستحق، وتواريخ الاتفاق، والمستندات القانونية الداعمة لموقف اتحاد طنجة.
 

خلفية الصفقة وأسباب الأزمة

كان الزمالك قد أبرم صفقة ضم اللاعب المغربي الشاب عبد الحميد معالي قادمًا من اتحاد طنجة، مع الاتفاق على سداد القيمة المالية على دفعات. إلا أن النادي المصري تأخر في سداد أحد الأقساط، وهو ما دفع الجانب المغربي لاتخاذ خطوات تصعيدية بعد نفاد صبره من الانتظار

ويرى مراقبون أن الأزمة المالية التي يمر بها الزمالك قد تكون السبب الرئيسي في هذا التأخير، خاصة مع تعدد الالتزامات المحلية والدولية على إدارة النادي خلال الأشهر الماضية.

سيناريوهات ما بعد انتهاء المهلة

إذا لم يلتزم الزمالك بالسداد خلال المهلة المحددة، سيتحرك اتحاد طنجة برفع الشكوى رسميًا، ما قد يعرض الزمالك لعقوبات محتملة من “فيفا”، تبدأ بالغرامات المالية وقد تصل إلى الحرمان من القيد أو منع إبرام صفقات مستقبلية.

تبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مسار الأزمة، خصوصًا في ظل جاهزية الشكوى واستعداد اتحاد طنجة لاتخاذ الخطوة القانونية، مقابل سعي الزمالك لإيجاد مخرج يحول دون تفاقم الأزمة دوليًا.


 

