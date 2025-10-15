فيريرا يتابع التدريبات البدنية للاعبي الزمالك استعدادًا لدیكیداها

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية.

وأدى اللاعبون الفقرة البدنية تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، تضمنت تدريبات متنوعة بجانب فقرة خاصة بالكرة.

وحرص البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق على متابعة الفقرة البدنية للوقوف على مدى جاهزية اللاعبين للفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

عقد البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشدد فيريرا في حديثه مع اللاعبين على أهمية الفترة المقبلة، وطالبهم بضرورة التركيز في التدريبات، وشرح لهم بعض الجوانب الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في المران.

وطالب المدير الفني لاعبيه بضرورة بذل أقصى جهد لاستعادة الانتصارات بداية من مباراة بطل الصومال المقبلة في كأس الكونفدرالية.

انتظم الرباعي الدولي محمود حمدي "الونش" وحسام عبد المجيد ومحمد صبحي ومحمد إسماعيل، في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت اليوم الأربعاء على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتواجد حسام عبد المجيد ومحمد صبحي في صفوف المنتخب الأول خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم، في حين تواجد محمود حمدي "الونش" ومحمد إسماعيل في معسكر منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب.

