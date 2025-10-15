عرفتوا ليه الزمالك بيقع .. تامر عبدالحميد يهاجم أحد مسئولي مجلس إدارة النادي

هاجم تامر عبدالحميد نجم نادي الزمالك السابق أحد مسؤولي مجلس إدارة نادي الزمالك بعد الأزمة المالية التي يعيشها النادي في الفترة الحالية.

ونشر تامر عبدالحميد عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك :"مستند رقم (2).. ياسين منصور بيدعم الأهلي بمئات الملايين بقاله سنين والآن بيصرح إنه يخدم ناديه في أي موقع دون شروط".



وأضاف تامر عبدالحميد: "وأنا عندي المليونير صاحب المولات وشركات المقاولات إللي ضيّع الأرض واللي جاي علشان يستفيد مش يفيد بيقرض الزمالك مائة ألف جنيه (ثمن عزومة عشاء للشلة بتاعته)".

وتابع: "عرفتوا ليه الزمالك بيقع، ده من محضر اجتماع مجلس إدارة لبيب، الكرسي اللي جنب عبدالله جورج".

ونشر تامر عبدالحميد صورة ضوئية من اجتماع مجلس الزمالك بتفاصيل إقراض هشام نصر 100 ألف جنيه للنادي.



وقد كان مجلس إدارة نادي الزمالك قد اتخذ قرارا بمنع تامر عبدالحميد من دخول النادي في ظل هجومه المستمر على مجلس الإدارة.