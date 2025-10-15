غياب الزمالك.. «تذكرتي» تعلن فتح بابا الحجز للجولة الـ 11 من الدوري

أعلنت شركة تذكرتي عن فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز، والتي تنطلق يوم الجمعة 17 أكتوبر الجاري.

وتعود الإثارة من جديد إلى الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026 مع انطلاق الجولة الحادية عشرة عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وتشهد الجولة مواجهة قوية تجمع بين الأهلي والاتحاد السكندري، بينما يغيب الزمالك عن المنافسات بعد حصوله على راحة.

ويصدم المصري البورسعيدي مع نظيره سموحة على استاد السويس في ختام الجولة.

مواعيد مباريات الجولة 11 من الدوري المصري

الجمعة 17 أكتوبر

وادي دجلة × مودرن سبورت – 5 مساءً

المقاولون العرب × إنبي – 8 مساءً

غزل المحلة × كهرباء الإسماعيلية – 8 مساءً

السبت 18 أكتوبر

الجونة × البنك الأهلي – 5 مساءً

الإسماعيلي × حرس الحدود – 8 مساءً

الأحد 19 أكتوبر

زد × بتروجيت – 5 مساءً

سيراميكا كليوباترا × طلائع الجيش – 8 مساءً

الثلاثاء 21 أكتوبر

بيراميدز × فاركو – 5 مساءً

الأربعاء 22 أكتوبر

المصري البورسعيدي × سموحة – 8 مساءً

الأهلي × الاتحاد السكندري – 8 مساءً

