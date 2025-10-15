قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكونفدرالية| بعثة ديكيداها الصومالي تصل القاهرة غدا لمواجهة الزمالك
الصحة العالمية: 50 ألف مريض في غزة يحتاجون إلى إخلاء طبي عاجل بينهم 4000 طفل
السكرتير العام للمنوفية يتابع الموقف النهائي لتسليم مشروعات حياة كريمة
مدبولي يكشف لصدى البلد آخر استعدادات الحكومة لافتتاح المتحف المصري الكبير
الهلال الأحمر الفلسطيني: عدد كبير من مستشفيات غزة خارج الخدمة.. ونحتاج إلى الدعم |فيديو
إنجاز دولي جديد لمصر.. هيئة الرقابة الصحية تحصد جائزة النجمات الذهبية الثلاث
قائد القيادة المركزية الأمريكية: نحث حماس على وقف العنف في غزة
وزير الحكم المحلي الفلسطيني يؤكد جاهزية الحكومة لقيادة عملية إعادة إعمار قطاع غزة
الخارجية الباكستانية: الاتفاق على وقف إطلاق نار مؤقت مع حركة طالبان لمدة 48 ساعة
السياحة تعتمد ضوابط الحج 2026.. والقرعة 4 نوفمبر
لا يمكن التدخل في تحديد سعره.. رئيس الوزراء يعلق على ارتفاع الذهب
مدبولي: نعمل على رفع كفاءة شركات قطاع الأعمال العام والاستفادة من أصول الدولة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعثة ديكيداها تصل القاهرة فجر الخميس استعدادًا لمواجهة الزمالك

منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

تصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ديكيداها الصومالي إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح غد الخميس، استعدادًا لمواجهة الزمالك في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي الزمالك مع نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

  ويدير المباراة طاقم تحكيم إثيوبي مكون من، مانوهي ولديتساديك  حكم ساحة، ويعاونه كل من، تيمسجين صامويل أتانجو و أشبير تافيسي بيريسو مساعدين و إفرام دابيلي كابيتا حكم رابع.

وفي الوقت نفسه اختار "كاف" السوداني محمد أحمد سليمان مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام الجزائري مهدي عبيد.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر الجاري على ستاد السلام.

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عودة محمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض للتشكيل الأساسي خلال مباراة ديكيداها الصومالي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا اعتمد في الفترة الماضية على حسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل في خط الدفاع.

ويستأنف اليوم الاربعاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الجهاز الفني منح اللاعبين راحة  لمدة 24 ساعة في إطار الاستعداد للقاء بطل الصومال.

ومن المنتظر أن تشهد تدريبات الزمالك اليوم مشاركة اللاعبين الدوليين بعد عودتهم من صفوف المنتخب الأول ومنتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب.

ويلتقي الزمالك مع ديكيداها الصومالي، في تمام السادسة مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية على ستاد القاهرة الدولي.

مشغولات ذهبية

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

نتنياهو

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

لحظة نزول سوزي الأردنية من سيارة الترحيلات

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

هالة صدقي

العربية اتقلبت 3 مرات.. أول تعليق من هالة صدقي بعد تعرض ابنتها لحادث

شوبير

شوبير: «خبري طلع صح.. ومش بتاع الصيد في المياه العكرة»

استخراج شهادة الميلاد المميكنة

وانت في البيت.. خطوات استخراج شهادة الميلاد المميكنة أونلاين 2025

صعوبات في حياة يسرا

يسرا: عشت بمفردي في بداياتي الفنية وكانت أصعب أيام حياتي

مو صلاح في انتخابات الكاميرون

قصة ظهور صورة محمد صلاح كمرشح رئاسي في انتخابات الكاميرون

مخاطر مشروبات الطاقة

خبراء يحذرون: الإفراط في مشروبات الطاقة يهدد الحياة

طعام غير متوقع يعالج الأنيميا والكوليسترول ويقوي العضلات

بـ 11 ألف دولار.. سعر BYD سيجال موديل 2025

بعد الهجوم الشديد.. القصة الكاملة لاعتذار ادوارد وحذف لقاء عزة سعيد من يوتيوب

لمطاردة السيارات الكهربائية .. جنرال موتورز تتخلى عن حلمها بالهيدروجين

صعوبات في حياة يسرا

يسرا: عشت بمفردي في بداياتي الفنية وكانت أصعب أيام حياتي

مو صلاح في انتخابات الكاميرون

قصة ظهور صورة محمد صلاح كمرشح رئاسي في انتخابات الكاميرون

وزير الاسكان

الإسكان: إجراء القرعة العلنية الـ12 لتسكين المواطنين بمنطقة الرابية في الشروق الثلاثاء المقبل

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

