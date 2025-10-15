بعثة ديكيداها تصل القاهرة فجر الخميس استعدادًا لمواجهة الزمالك

تصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ديكيداها الصومالي إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح غد الخميس، استعدادًا لمواجهة الزمالك في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي الزمالك مع نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويدير المباراة طاقم تحكيم إثيوبي مكون من، مانوهي ولديتساديك حكم ساحة، ويعاونه كل من، تيمسجين صامويل أتانجو و أشبير تافيسي بيريسو مساعدين و إفرام دابيلي كابيتا حكم رابع.

وفي الوقت نفسه اختار "كاف" السوداني محمد أحمد سليمان مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام الجزائري مهدي عبيد.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر الجاري على ستاد السلام.

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عودة محمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض للتشكيل الأساسي خلال مباراة ديكيداها الصومالي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا اعتمد في الفترة الماضية على حسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل في خط الدفاع.

ويستأنف اليوم الاربعاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الجهاز الفني منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة في إطار الاستعداد للقاء بطل الصومال.

ومن المنتظر أن تشهد تدريبات الزمالك اليوم مشاركة اللاعبين الدوليين بعد عودتهم من صفوف المنتخب الأول ومنتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب.

ويلتقي الزمالك مع ديكيداها الصومالي، في تمام السادسة مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية على ستاد القاهرة الدولي.