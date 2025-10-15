مران الزمالك.. تأهيل الدباغ ومنسي وعلاج آدم كايد

أدى عدي الدباغ وناصر منسي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض اللاعبان تدريبات الجري الخفيف حول الملعب في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع لهما لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وفي سياق متصل خضع آدم كايد لبرنامج علاجي على هامش مران اليوم في ظل معاناته من إصابة في عضلة السمانة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وانتظم الرباعي الدولي محمود حمدي "الونش" وحسام عبد المجيد ومحمد صبحي ومحمد إسماعيل، في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت اليوم الأربعاء على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتواجد حسام عبد المجيد ومحمد صبحي في صفوف المنتخب الأول خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم، في حين تواجد محمود حمدي "الونش" ومحمد إسماعيل في معسكر منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب.

وعقد البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، على استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشدد فيريرا في حديثه مع اللاعبين على أهمية الفترة المقبلة، وطالبهم بضرورة التركيز في التدريبات، وشرح لهم بعض الجوانب الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في المران.

وطالب المدير الفني لاعبيه بضرورة بذل أقصى جهد لاستعادة الانتصارات بداية من مباراة بطل الصومال المقبلة في كأس الكونفدرالية.

