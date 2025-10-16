بشير التابعي: إمام عاشور مستهتر.. ومجلس الزمالك ليس له دور

انتقد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، مجلس إدارة القلعة البيضاء، برئاسة حسين لبيب، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي في الفترة الماضية.



وقال بشير، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة " cbc":" إمام عاشور مستهتر في نفسه، ولم يقدم أي شئ مع منتخب مصر، بما يتناسب مع مستواه وإمكانياته".



وتابع:" إمام عاشور، قدم أداء ممتاز مع الأهلي، ولكنه لم يظهر مع منتخب مصر حتى الأن ونتمنى شفائه وعودته".



وعن الزمالك قال:" اين ذهبت الـ800 مليون جنيه، ولا أعلم ما هو دور مجلس الإدارة وسبب استمراره، وجون إدوار نجح مع فاركو".