صدمة لعشاق الأهلي .. موعد عودة إمام عاشور للمشاركة مع المارد الأحمر

أكد الإعلامي محمد شبانة أن إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مُهدد بالغياب عن المشاركة مع القلعة الحمراء حتى شهر يناير المقبل.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "إمام عاشور حتى الآن يعاني من الإصابة بفيروس (A)، وقد خضع لتحليل أخير لم تظهر نتيجته حتى الآن."

وتابع: "أتحدى طبيب الأهلي، فإمام عاشور سيغيب عن السوبر المصري، وقد يعود للمشاركة في المباريات في شهر يناير المقبل، نظرًا لتوقف بطولة الدوري بسبب كأس الأمم الإفريقية."

وأضاف: "ما حدث يجب أن يتعلم منه جميع اللاعبين ويكون درسًا لهم، لأنه استهتر، وكانت النتيجة ما حدث له، ووكيله خرج وأكد أن هناك العديد من العروض الخليجية، لكنه لم يتحدث عن استهتار اللاعب وما حدث له بسبب تناوله وجبة فاسدة من الخارج."