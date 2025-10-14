قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل تعلن استلام رفات أربعة أسرى من غزة
تعيين محمد أيمن مديرًا عامًا للشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران
تألق رونالدو.. البرتغال تتقدم على المجر 2-1 في الشوط الأول
سميح ساويرس: ماليش إني أشتغل 12 ساعة.. وعندي اهتمامات أخرى مثل تعلم عزف البيانو
وزيرة التخطيط تبحث التعاون مع اليونيدو وصندوق الودائع والقروض الإيطالي CDP
باسم يوسف: حوار بيرس مورغان قلب الدنيا ضدي.. ويهود في أمريكا وأوروبا بيحضروا عروضي
ترامب: سننزع سلاح حماس بسرعة وربما بعنف إذا لم تلتزم
سميح ساويرس: نقلت ملكية شركة أوراسكوم لابني وهو من يتخذ القرارات
قنصل مصر بالرياض يؤكد اهتمام وزارة الخارجية البالغ برعاية أبناء الجالية
وزير خارجية إيطاليا: بدأنا في تقييم ما يمكن إرساله من مساعدات إغاثية للفلسطينيين بغزة
وزير الأوقاف يبحث مع وفد شباب البرلمان العربي دور الخطاب الديني في المجتمعات
أحمد موسى: 80 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة
رياضة

طبيب الأهلي يكشف تطورات حالة إمام عاشور وموعد عودته للتدريبات

امام عاشور
امام عاشور
حمزة شعيب

 

كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن آخر تطورات الحالة الصحية للاعب إمام عاشور بعد إصابته بفيروس A خلال الفترة الماضية، إلى جانب الموقف الطبي لبقية اللاعبين المصابين داخل صفوف الفريق.

وقال جاب الله في تصريحات لقناة الأهلي إن عاشور يخضع لبروتوكول علاجي متكامل بالتعاون مع الاستشاري المتابع لحالته وطبيب التغذية، موضحًا أن اللاعب تحسنت حالته البدنية ولم يفقد وزنه، بل زاد قليلًا وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على تعافيه.

وأضاف: "تحاليل إمام في تحسن مستمر، وسنعيد الفحوصات مطلع الأسبوع المقبل، وإذا كانت النتائج مطمئنة سيبدأ العودة التدريجية للتدريبات في اليوم التالي، مع متابعة دقيقة لتجنب أي انتكاسة محتملة".

وتابع طبيب الأهلي أن عدد المصابين تقلص من خمسة إلى أربعة بعد تعافي أحمد رضا وعودته للمشاركة في أجزاء من التدريبات الجماعية، مؤكدًا أن حالته في تقدم مستمر.

أما عن المغربي أشرف داري، فأوضح أنه كان يعاني من إصابة في العضلة الضامة وخضع لعلاج مع منتخب بلاده، لكنه تعرض لإصابة جديدة أثناء التدريبات، وقد تم حقنه بالعلاج اللازم، ويحتاج إلى أسبوعين على الأقل قبل إعادة تقييم حالته.

وفيما يخص حسين الشحات، أكد جاب الله أن اللاعب يعاني من مزق في العضلة الخلفية ويخضع لعلاج بالبلازما، مشيرًا إلى أن فترة غيابه المتوقعة لا تقل عن سبعة أسابيع.

كما أشار إلى أن ياسر إبراهيم أصبح جاهزًا تمامًا للمشاركة بعد تعافيه من إصابة طفيفة، بينما يواصل كريم فؤاد المرحلة الأخيرة من التأهيل ومن المقرر أن يخضع لأشعة جديدة خلال أيام لتحديد موعد عودته النهائية للتدريبات، والمتوقع خلال أسبوع إلى عشرة أيام.

واختتم جاب الله تصريحاته بالإشارة إلى أن محمد شكري يشارك بشكل طبيعي في التدريبات منذ أكثر من أسبوع وأصبح جاهزًا فنيًا وبدنيًا للمباريات.

ويستعد الأهلي حاليًا لمواجهة فريق إيجل نوار البوروندي يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، وهي المباراة الأولى تحت قيادة المدير الفني الجديد ييس توروب.

