فيريرا يخصص فقرة خططية في تدريب الزمالك استعدادًا لمواجهة ديكيداها

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتخصيص فقرة خططية خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية.

وحرص البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق على توجيه اللاعبين باستمرار خلال الفقرة الفنية، وتصحيح الأخطاء، قبل خوض تقسيمة فنية مصغرة في ختام المران.

وفي نفس الوقت واصل الرباعي عدي الدباغ وآدم كايد ومحمد شحاتة وناصر منسي التدريبات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

انتظم محمد السيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم في التدريبات التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية.

جاء ذلك عقب عودة اللاعب من صفوف منتخب الشباب بعد انتهاء مشوار المنتخب في بطولة كأس العالم المقامة حاليًا في تشيلي.

شارك عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم في التدريبات الجماعية، التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية.

وتماثل اللاعب من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال الفترة الماضية، واطمأن الجهاز الطبي على جاهزية عمر جابر قبل المشاركة في التدريبات استعدادًا للقاء المقبل أمام بطل الصومال.

