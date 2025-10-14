شبانة: إمام عاشور مهدد بالغياب عن المشاركة مع الأهلي حتى يناير

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهدد بالغياب عن المشاركة مع القلعة الحمراء حتى شهر يناير القادم.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc":" إمام عاشور حتى الأن يعاني من الإصابة بفيروس A، وخضع لتحليل أخير لم تظهر نتيجته حتى الآن".

وتابع:"أتحدى طبيب الأهلي، وإمام عاشور سيغيب عن السوبر المصري، وقد يعود للمشاركة في المباريات في يناير القادم، نظرا لتوقف بطولة الدوري بسبب أمم إفريقيا".



وأضاف:" ما حدث يجب أن يتعلم منه جميع اللاعبين ويكون درسا لهم، لأنه استهتر وكانت النتيجة ما حدث له، ووكيله خرج وأكد أن هناك العديد من العروض من الخليج ولكنه لم يتحدث عن استهتار اللاعب وما حدث له بسبب تناول وجبة فاسدة من الخارج".