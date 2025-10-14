خالد الغندور: مرونة في الأهلي لتجديد عقد حسين الشحات لمدة موسمين بناءً على رغبة اللاعب

كشف الإعلامي خالد الغندور أن إدارة الأهلي أبدت مرونة في ملف تجديد عقد حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بالموافقة على تمديد تعاقده لمدة موسمين بدلًا من موسم واحد، تلبية لرغبة اللاعب.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن الأهلي كان يخطط لتجديد عقد الشحات لمدة موسم واحد فقط، إلا أن اللاعب أبدى رغبته في الحصول على عقد يمتد لعامين لضمان الاستقرار، وهو ما لاقى تفهمًا من جانب إدارة التعاقدات.

وأشار الغندور إلى أن المفاوضات بين الطرفين تسير بشكل إيجابي، ومن المنتظر حسم الملف رسميًا خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل رغبة لجنة التخطيط في استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق لما يمتلكه من خبرة ودور مؤثر داخل الملعب.

واختتم الغندور:"ويعد حسين الشحات من العناصر الأساسية في تشكيل الأهلي خلال المواسم الأخيرة، وشارك في تتويج الفريق بعدد كبير من البطولات المحلية والقارية".