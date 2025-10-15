اعتداءات الاحتلال تسقط شهيداً في الضفة الغربية.. وعمليات تخريب للمستوطنين

أفادت إذاعة صوت فلسطين باستشهاد مواطن من جنين إثر اعتداء جنود الاحتلال عليه في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

كما ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه في رام الله تسلمت شهيدا 57 عاما تعرض للاعتداء بالضرب على رأسه عند معبر قلنديا.

لم يكف جنود الاحتلال الإسرائيلي عن الاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين حيث يتحينون الفرص ويختلقون المبررات للاعتداء على أهالي الضفة الغربية وإسقاطهم شهداء ومصابين.

خلال ذلك، اعتدى مستوطنون على المزارعين ببلدات الضفة و قاموا بتحطيم الأدوات الزراعية الخاصة بهم أثناء قطف الزيتون في بلدة كفر قدوم بقلقيلية.

كما وأغلقت قوات الاحتلال مدخل قرية المغير شمال شرق رام الله مانعة الدخول والخروج من القرية.