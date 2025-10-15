ترامب يعلن عن تغييرات محتملة في مواقع إقامة كأس العالم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة قد تنقل مباريات كأس العالم 2026 لكرة القدم من المدن ذات معدلات الجريمة المرتفعة.

وخلال لقائه بنظيره الأرجنتيني خافيير ميلي في البيت الأبيض، سئل ترامب عما إذا كان سيحرم بوسطن (ولاية ماساتشوستس) من حق استضافة المباريات بسبب الجريمة، فرد قائلا: "قد نحرمهم من ذلك. أنا أحب سكان بوسطن. أعرف أن تذاكر المباريات بيعت بالكامل، لكن لديكم عمدة سيء.".

وأضاف ترامب: "الإجابة هي نعم، إذا كان شخص ما لا يؤدي عمله بشكل جيد، ورأيت أن الظروف غير آمنة، سأتصل بـ [جياني] إنفانتينو، رئيس فيفا، وهو شخص استثنائي، وسأقول له بضرورة نقل المباريات.