منظمة حقوقية: أداء مصر الدبلوماسي يعكس التزامها بالمبادئ الدولية وحماية الحقوق الإنسانية

هنّأ علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان مصر حكومةً وشعبًا بمناسبة فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال التصويت الذي جرى اليوم بالجمعية العامة.

وأكد شلبي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هذا الفوز يعكس التقدير الدولي للدور المصري في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مشيدًا بالأداء المتميز للدبلوماسية المصرية في مختلف الملفات والمحافل الدولية، والذي يجسد انتصار مصر الدائم لقيم العدالة وحقوق الإنسان الحقيقية.

وأضاف أن الموقف المصري أثبت أنه الأكثر التزامًا بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، من خلال مواقفها الثابتة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض جرائم الإبادة الجماعية ومخططات التهجير القسري التي تستهدف حرمان الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير.

كما أشاد رئيس المنظمة بالأداء المصري الرفيع في قيادة أصوات العرب وأفريقيا ودول الجنوب داخل المحافل الدولية، وخاصة خلال قمة المناخ “كوب 27” في شرم الشيخ عام 2022، التي مثلت نموذجًا للدور المصري المتوازن في الدفاع عن قضايا الدول النامية.

وأشار شلبي إلى أهمية جهود مصر في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021–2026) التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعكس الإرادة السياسية للتقدم في هذا المجال وتعزيز ما تحقق من مكتسبات على أرض الواقع.

واختتم شلبي تصريحه بالإشادة بجهود الرئيس السيسي في قيادة مؤتمر السلام في الشرق الأوسط وإنهاء الحرب في غزة، مؤكدًا أن مصر قادت تحركًا دبلوماسيًا وإنسانيًا تاريخيًا لإنهاء الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وفتح الطريق أمامه لاستعادة حقوقه وبناء دولته المستقلة.