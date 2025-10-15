قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيف يغفر الله لك كل ذنوبك كأن لم تفعلها؟ .. بهذا العمل
أحكام مُتفاوتة .. القصة الكاملة في قضية رشوة مياه أسوان
الفنان محمد التاجي يكشف مستجدات حالته الصحية وموعد خروجه من المستشفى
رغم انتهاء العدوان الإسرائيلي .. خطر كبير يُهدّد النازحين في غزة |تفاصيل
منظمة حقوقية: أداء مصر الدبلوماسي يعكس التزامها بالمبادئ الدولية وحماية الحقوق الإنسانية
اغتيال صفاء المشهداني المرشح في انتخابات البرلمان العراقي
160 جنيهًا .. أسعار الذهب تواصل الارتفاع وسط تجدّد التوترات التجارية بين أمريكا والصين
هل شراء شقة عبر البنك يعد ربا بسبب الفائدة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
«تشارلي كيرك» يتسبّب في إلغاء تأشيرات 6 أجانب في الولايات المتحدة لهذا السبب
عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025
ماذا تقول في دعاء الشكر لله؟.. كلمات من هدي النبي تمنحك البركة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
منظمة حقوقية: أداء مصر الدبلوماسي يعكس التزامها بالمبادئ الدولية وحماية الحقوق الإنسانية

أ ش أ

هنّأ علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان مصر حكومةً وشعبًا بمناسبة فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال التصويت الذي جرى اليوم بالجمعية العامة.
وأكد شلبي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هذا الفوز يعكس التقدير الدولي للدور المصري في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مشيدًا بالأداء المتميز للدبلوماسية المصرية في مختلف الملفات والمحافل الدولية، والذي يجسد انتصار مصر الدائم لقيم العدالة وحقوق الإنسان الحقيقية.
وأضاف أن الموقف المصري أثبت أنه الأكثر التزامًا بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، من خلال مواقفها الثابتة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض جرائم الإبادة الجماعية ومخططات التهجير القسري التي تستهدف حرمان الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير.
كما أشاد رئيس المنظمة بالأداء المصري الرفيع في قيادة أصوات العرب وأفريقيا ودول الجنوب داخل المحافل الدولية، وخاصة خلال قمة المناخ “كوب 27” في شرم الشيخ عام 2022، التي مثلت نموذجًا للدور المصري المتوازن في الدفاع عن قضايا الدول النامية.
وأشار شلبي إلى أهمية جهود مصر في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021–2026) التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعكس الإرادة السياسية للتقدم في هذا المجال وتعزيز ما تحقق من مكتسبات على أرض الواقع.
واختتم شلبي تصريحه بالإشادة بجهود الرئيس السيسي في قيادة مؤتمر السلام في الشرق الأوسط وإنهاء الحرب في غزة، مؤكدًا أن مصر قادت تحركًا دبلوماسيًا وإنسانيًا تاريخيًا لإنهاء الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وفتح الطريق أمامه لاستعادة حقوقه وبناء دولته المستقلة.

