خالد الجندي: كلمة "اتخذ" في القرآن لها 13 معنى.. وده من دلائل الإعجاز البلاغي

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن من عجائب اللغة في القرآن الكريم أن الكلمة الواحدة قد تحمل معاني متعددة، يصل بعضها إلى أكثر من عشرة استخدامات مختلفة، موضحًا أن هذا التنوع اللغوي المعجز يستدعي التواضع في الفهم، والرجوع إلى أهل العلم قبل التسرع في تفسير النصوص أو إنكار السنة النبوية المطهرة.

الشيخ خالد الجندي: كلمة "اتخذ" في القرآن لها 13 معنى

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء "هقول لكم على كلمة ليها 13 معنى مختلف في القرآن الكريم، وهي كلمة اتخذ، وده من العجيب إنك تلاقي كلمة واحدة، ربنا سبحانه وتعالى استخدمها في مواضع كثيرة، وكل موضع بيحمل معنى مختلف تمامًا عن الآخر، وده من دلائل الإعجاز البلاغي في كتاب الله، واللي لازم نكون حذرين جدًا وإحنا بنتعامل معاه".

وأوضح الشيخ خالد الجندي أن كلمة اتخذ في موضع مثل قوله تعالى: "واتخذ الله إبراهيم خليلا" تعني اختار، بينما تأتي في موضع آخر مثل: "ويتخذ منكم شهداء" بمعنى أنعم وأكرم، وفي آيات أخرى جاءت بمعنى صنع كما في: "واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا"، وتارة تعني سلك الطريق كما في: "فاتخذ سبيله في البحر عجبا"، وفي مواضع مختلفة تحمل معنى عدّ أو سمّى مثل قوله: "اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله".

وتابع الشيخ خالد الجندي أن الكلمة نفسها تأتي أيضًا بمعنى نسج كما في: "كمثل العنكبوت اتخذت بيتًا"، وفي آية أخرى تعني عبد مثل: "إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم"، ويمكن أن تعني أيضًا وقاية أو حماية، كما في وصف المنافقين: "اتخذوا أيمانهم جُنة"، وكذلك قد تأتي بمعنى بنى مثل: "والذين اتخذوا مسجدًا ضرارًا".

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن المعنى يمكن أن يكون توكل واعتماد كما في قوله تعالى: "فاتخذه وكيلاً"، بل وتأتي في موضع آخر بمعنى أنتج أو استخرج كما في قوله تعالى: "تتخذون منه سكرًا ورزقًا حسنًا"، وأيضًا بمعنى اتخذ ساترًا أو ستارًا كما ورد في سورة مريم: "فاتخذت من دونهم حجابًا"، وأخيرًا تأتي بمعنى اعتقد أو ظن كما في قوله: "أم اتخذ عند الرحمن عهدًا".

وشدد الشيخ خالد الجندي على أن من لا يُدرك هذا التنوع في دلالة الكلمات القرآنية لا يحق له أن ينكر السنة، لأن فهم القرآن نفسه يتطلب فهمًا عميقًا للغة، وسياق، وسباق، ولحاق الآيات، وهذا ما لا يمكن أن يتحقق إلا بالتعلم على أيدي العلماء.

وأكد الشيخ خالد الجندي أن التسرع في رفض الأحاديث النبوية بحجة الاكتفاء بالقرآن فقط، يدل على جهل باللغة والدين معًا، لأن من لا يفهم تعدد المعاني في كلمة واحدة داخل القرآن، فكيف يفهم كلام رسول الله ﷺ الذي نزل بنفس لغة الوحي؟

وقال الشيخ خالد الجندي "باختصار، كل واحد فينا لازم يتواضع في فهمه، ويعرف قدر نفسه، ويتعلم من أهل التخصص، وعلى رأي الإمام الشافعي: كلما ازددت علمًا، زادني علمي بجهلي، فلما تلاقي كلمة واحدة في القرآن ليها 13 معنى، يبقى طبيعي إنك تحتاج للسنة علشان تفهم، بدل ما تظن إنك قادر تفسر وتفتي من نفسك".