قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باولو سانتوس: بنسبة 90% سنشارك بدورة الإمارات.. ومحمد صلاح أفضل لاعب في العالم
صدمة لعشاق الأهلي .. موعد عودة إمام عاشور للمشاركة مع المارد الأحمر
قوى الأمن الفلسطيني: حماس تفرض الضرائب على خيام النازحين في قطاع غزة
التعادل 2-2 يحسم مباراة البرتغال والمجر في تصفيات كأس العالم
كيفية إعفاء الهواتف القادمة من الخارج
لأول مرة .. خالد الغندور يُهنئ المنتخب القطري بالتأهل لكأس العالم
شاب يُنهي حياته غرقًا بالقفز من أعلى كوبرى شربين بالدقهلية
اليونان تقترب من الاعتراف بدولة فلسطين خلال مباحثات مع وزيرة الخارجية الفلسطينية
برلماني: قمة شرم الشيخ تبرز الدور المحوري لمصر كقوة إقليمية فاعلة
ترامب يلوح بعقوبات تجارية ضد إسبانيا لرفضها زيادة الإنفاق داخل الناتو
لتجنب نزلات البرد.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس في هذه الأوقات
سميح ساويرس: أحرص أن تكون مشروعاتي مختلفة ولا يوجد مكان مثيل للجونة في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي: كلمة "اتخذ" في القرآن لها 13 معنى.. وده من دلائل الإعجاز البلاغي

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
أحمد سعيد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن من عجائب اللغة في القرآن الكريم أن الكلمة الواحدة قد تحمل معاني متعددة، يصل بعضها إلى أكثر من عشرة استخدامات مختلفة، موضحًا أن هذا التنوع اللغوي المعجز يستدعي التواضع في الفهم، والرجوع إلى أهل العلم قبل التسرع في تفسير النصوص أو إنكار السنة النبوية المطهرة.

الشيخ خالد الجندي: كلمة "اتخذ" في القرآن لها 13 معنى

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء "هقول لكم على كلمة ليها 13 معنى مختلف في القرآن الكريم، وهي كلمة اتخذ، وده من العجيب إنك تلاقي كلمة واحدة، ربنا سبحانه وتعالى استخدمها في مواضع كثيرة، وكل موضع بيحمل معنى مختلف تمامًا عن الآخر، وده من دلائل الإعجاز البلاغي في كتاب الله، واللي لازم نكون حذرين جدًا وإحنا بنتعامل معاه".

وأوضح الشيخ خالد الجندي أن كلمة اتخذ في موضع مثل قوله تعالى: "واتخذ الله إبراهيم خليلا" تعني اختار، بينما تأتي في موضع آخر مثل: "ويتخذ منكم شهداء" بمعنى أنعم وأكرم، وفي آيات أخرى جاءت بمعنى صنع كما في: "واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا"، وتارة تعني سلك الطريق كما في: "فاتخذ سبيله في البحر عجبا"، وفي مواضع مختلفة تحمل معنى عدّ أو سمّى مثل قوله: "اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله".

وتابع الشيخ خالد الجندي أن الكلمة نفسها تأتي أيضًا بمعنى نسج كما في: "كمثل العنكبوت اتخذت بيتًا"، وفي آية أخرى تعني عبد مثل: "إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم"، ويمكن أن تعني أيضًا وقاية أو حماية، كما في وصف المنافقين: "اتخذوا أيمانهم جُنة"، وكذلك قد تأتي بمعنى بنى مثل: "والذين اتخذوا مسجدًا ضرارًا".

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن المعنى يمكن أن يكون توكل واعتماد كما في قوله تعالى: "فاتخذه وكيلاً"، بل وتأتي في موضع آخر بمعنى أنتج أو استخرج كما في قوله تعالى: "تتخذون منه سكرًا ورزقًا حسنًا"، وأيضًا بمعنى اتخذ ساترًا أو ستارًا كما ورد في سورة مريم: "فاتخذت من دونهم حجابًا"، وأخيرًا تأتي بمعنى اعتقد أو ظن كما في قوله: "أم اتخذ عند الرحمن عهدًا".

وشدد الشيخ خالد الجندي على أن من لا يُدرك هذا التنوع في دلالة الكلمات القرآنية لا يحق له أن ينكر السنة، لأن فهم القرآن نفسه يتطلب فهمًا عميقًا للغة، وسياق، وسباق، ولحاق الآيات، وهذا ما لا يمكن أن يتحقق إلا بالتعلم على أيدي العلماء.

وأكد الشيخ خالد الجندي أن التسرع في رفض الأحاديث النبوية بحجة الاكتفاء بالقرآن فقط، يدل على جهل باللغة والدين معًا، لأن من لا يفهم تعدد المعاني في كلمة واحدة داخل القرآن، فكيف يفهم كلام رسول الله ﷺ الذي نزل بنفس لغة الوحي؟

وقال الشيخ خالد الجندي "باختصار، كل واحد فينا لازم يتواضع في فهمه، ويعرف قدر نفسه، ويتعلم من أهل التخصص، وعلى رأي الإمام الشافعي: كلما ازددت علمًا، زادني علمي بجهلي، فلما تلاقي كلمة واحدة في القرآن ليها 13 معنى، يبقى طبيعي إنك تحتاج للسنة علشان تفهم، بدل ما تظن إنك قادر تفسر وتفتي من نفسك".

الشيخ خالد الجندي خالد الجندي كلمة اتخذ في القرآن لها 13 معنى القرآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بعد 24 ساعة من قمة شرم الشيخ.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أرشيفية

ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر

فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

ارشيفية

السائق أصيب بنوبة صرع.. مصرع فتاة وإصابة سبعة آخرين في انقلاب أتوبيس بالدقهلية

مشغولات ذهبية

قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم

أردوغان وميلوني علي هامش قمة شرم الشيخ للسلام

لقطة طريفة بين أردوغان وميلوني حسناء إيطاليا تشعل مواقع التواصل

ترشيحاتنا

لوحات فنية

فازت بجائزة التميز.. رونزا عمارة تروي حكاية شغفها بالفن: لوحاتي تجسّد طاقة الطبيعة | شاهد

برج الجدي

برج الجدي .. حظك اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025.. مقابلات عمل

السبانخ

السبانخ والبروكلي.. سلاح فعّال لتحسين الذاكرة ومقاومة الشيخوخة

بالصور

الحلقة الرابعة من لينك تتصدر الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT

رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
رانيا يوسف من مسلسل "لينك"

ليلى علوي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

سعر ومواصفات سيارة أوبل فرونتيرا موديل 2025 في السعودية

أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا

لوك جريء.. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

مخاطر مشروبات الطاقة

خبراء يحذرون: الإفراط في مشروبات الطاقة يهدد الحياة

زفاف هادي الباجوري

كتبنا كتابنا.. المخرج هادي الباجوري يودع العزوبية ويُفاجئ الجميع بعروس من نوع خاص

شيماء سيف بالنقاب

الظهور الأول لشيماء سيف بالنقاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

المزيد