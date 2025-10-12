قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

الشيخ خالد الجندي: الرئيس السيسي حمى القضية الفلسطينية ومنع التهجير

أحمد سعيد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أننا نعيش "لحظات فارقة لم نكن نحلم بها"، مشيرًا إلى أنه طوال حياته كان يأمل في أن يرى انفراجة في القضية الفلسطينية لصالح الشعب الفلسطيني العظيم، وقد تحققت هذه الأمنية بفضل الله تعالى على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد: "هذا الشعب راهن على قيادته، وصدق رهانه، فقد اختار قائدًا أثبت ثباته في مواضع تذل فيها الرجال، وتحدث بشرف في أيام عزّ فيها الشرف، وأثبت بطولته في زمن ندر فيه الأبطال"، مؤكدًا أن الرئيس السيسي نال احترام وتقدير العالم كله.

الشيخ خالد الجندي: الرئيس السيسي حمى القضية الفلسطينية والأمة العربية

وأضاف الشيخ خالد الجندي "أنا فخور جدًا بما قام به الرئيس من مواقف مشرفة وثبات وحكمة أجبرت العالم على احترام رأيه والانصياع له، فقد حمى القضية الفلسطينية، وحمى الأمة العربية، وصان أمن مصر بفضل الله تعالى".

وشدد الشيخ خالد الجندي على أن "الذين كانوا يشككون في القيادة المصرية ويهاجمون من يثقون في الرئيس، يعيشون اليوم قمة الندم"، مؤكدًا أن "النتائج على أرض الواقع خير دليل على صواب الرؤية المصرية".

وتابع الشيخ خالد الجندي "اختيار هذا القائد أمر مشرف للغاية، ومن أراد أن يصف هذا بالكلام المكرر أو التطبيل فليقل ما يشاء، فلن يبقى في الساحة إلا الصادق في كلمته وانتمائه".

ودعا الشيخ خالد الجندي "نسأل الله أن يتمم الأمر على خير، وأن يكتب النصر والثبات والنجاة لإخواننا وأبنائنا في غزة، وأن يحفظ مصرنا ورئيسها من كل سوء، فقد منع الرئيس السيسي مؤامرة التهجير التي سعى إليها العالم كله، وقالها بكل شجاعة: لا للتهجير".

