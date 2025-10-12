قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كوبا تهاجم أمريكا بعد اتهامها بدعم القوات الروسية في مواجهة أوكرانيا
مستوحى من iOS.. فيفو تكشف عن تحديث غامض سيغير شكل هاتفك بالكامل
من عدسة الحقيقة للرحيل رميا بالرصاص.. حكاية استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي | صور
طارق فهمي يكشف سبب غياب السلطة الفلسطينية عن قمة شرم الشيخ
عضو بالكنيست يهاجم اتفاق إطلاق الرهائن ويرفض حضور كلمة ترامب
موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالى في الكونفدرالية
القصبي بعد تعيينه بالشيوخ: ثقة الرئيس السيسي وسام على صدري
أحمد موسى: 90% من المساعدات المقدمة لغزة حاليا مصرية
موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا
نتنياهو: الحرب لم تنته والتحديات كبيرة..وحققنا النصر في كل مكان قاتلنا فيه
الرئيس العراقي يؤكد على أهمية توحيد الجهود لضمان الاستقرار والتقدم في البلاد
على أنغام نمبر 1.. محمد رمضان يحتفل بانتهاء تصوير فيلمه الجديد أسد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الشيخ خالد الجندي عن أهل غزة: المؤمن المتمسك بعقيدته لا يُقهر

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
أحمد سعيد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الإيمان الحقيقي هو السلاح الأقوى الذي لا تستطيع جيوش الأرض كلها أن تهزمه، مشددًا على أن المؤمن صاحب العقيدة الراسخة لا يزحزحه خوف ولا ترهيب عن قضيته.

وقال الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد: "الدرس الخامس المهم الذي لا يجب أن يفوتنا هو أن المؤمن الذي يمتلك عقيدة صلبة وإيمانًا حقيقيًا لا تقدر جيوش الأرض أن تزحزحه عن قضيته، انظروا إلى أهلنا في غزة – نسأل الله أن يثبتهم ويحفظهم – كم من دولة موّلت إبادتهم؟ وكم من دولة شاركت أو سكتت أو تآمرت؟ ومع ذلك لم يخافوا، ولم يضعفوا، ولم يتراجعوا".

الشيخ خالد الجندي: أهل غزة ظلوا ثابتين رغم آلاف القنابل الملقاة عليهم ليلًا ونهارًا

وأضاف الشيخ خالد الجندي "رغم آلاف الأطنان من القنابل التي أُلقيت عليهم ليلًا ونهارًا، ظلوا ثابتين كأن شيئًا لم يكن، لأن الإيمان في قلوبهم أقوى من كل أسلحة الأرض.. شعب عجيب في ثباته وصبره وإيمانه، يذكّرنا بسحرة فرعون الذين آمنوا حين رأوا المعجزة، فسجدوا وقالوا: آمَنَّا بربِّ العالمين ربِّ موسى وهارون".

وتابع الشيخ خالد الجندي "فرعون هددهم بالقتل والصلب، فقالوا بكل ثقة: لن نؤثرك على ما جاءنا من الحق والذي فطرنا، فاقضِ ما أنت قاضٍ، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا.. هذا هو الإيمان الذي لا يُقهر، إيمان لا ينهزم أمام سلطان أو تهديد".

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى قصة الماشطة – ماشطة ابنة فرعون – التي "رأت أبناءها يُلقون في الزيت المغلي واحدًا تلو الآخر، ولم تتزحزح عن عقيدتها، بل بقيت ثابتة حتى آخر نفس، لأنها مؤمنة بالله حق الإيمان".

وقال الشيخ خالد الجندي "إن الإيمان هو القوة التي تهزم كل قوة، وإن المؤمن المتمسك بدينه وعقيدته ووطنه لا يُهزم أبدًا، مهما كانت الضغوط من حولك، كن واثقًا أنك ما دمت مؤمنًا بقضيتك وبربك، فأنت أقوى من جيوش الأرض كلها".

الشيخ خالد الجندي خالد الجندي أهل غزة غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث تصادم بالبحيرة

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم أمام مجمع كليات جامعة دمنهور

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007..تفاصيل

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007.. تفاصيل

الخطيب

مفاجأة| قائمة الخطيب لم تنجح بالتزكية في انتخابات الأهلي

دولار امريكي

تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ | عاجل

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

الحادث قبل مدينة شرم الشيخ ب ٥٠ كيلو

طائرة خاصة.. سفر الجثامين والمصابين القطريين من مستشفى شرم الشيخ للدوحة

السيارة التي كانت تقل القطريين

تفاصيل حادث الدبلوماسيين القطريين في شرم الشيخ.. ونقل الجثامين والمصابين إلى الدوحة

ترشيحاتنا

جانب من الحملات

رئيس تنمية ٦ أكتوبر: تنفيذ ١٩ قرار إزالة لتغيير النشاط بالقطاع الشرقي

جانب من الجولة

تكثيف الأعمال بمشروع “سكن مصر – أرض المعارض” المرحلة الثالثة بمدينة القاهرة الجديدة

الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تعلن عن برنامج الاستثمار في المناخ بمصر

فيديو

القبطان ولاء حافظ

القبطان ولاء حافظ.. إرادة قوية تُحطم حدود المستحيل

فندق دخول بدون خروج

“قصر الباشا الغامض”.. فندق مصري يثير الذعر والسؤال: خيال أم حقيقة؟

ايناس الدغيدي

قارئ فنجان تنبأ بزواجي .. إيناس الدغيدي تكشف كواليس زواجها لأول مرة

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

المزيد