الشيخ خالد الجندي عن أهل غزة: المؤمن المتمسك بعقيدته لا يُقهر

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الإيمان الحقيقي هو السلاح الأقوى الذي لا تستطيع جيوش الأرض كلها أن تهزمه، مشددًا على أن المؤمن صاحب العقيدة الراسخة لا يزحزحه خوف ولا ترهيب عن قضيته.

وقال الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد: "الدرس الخامس المهم الذي لا يجب أن يفوتنا هو أن المؤمن الذي يمتلك عقيدة صلبة وإيمانًا حقيقيًا لا تقدر جيوش الأرض أن تزحزحه عن قضيته، انظروا إلى أهلنا في غزة – نسأل الله أن يثبتهم ويحفظهم – كم من دولة موّلت إبادتهم؟ وكم من دولة شاركت أو سكتت أو تآمرت؟ ومع ذلك لم يخافوا، ولم يضعفوا، ولم يتراجعوا".

الشيخ خالد الجندي: أهل غزة ظلوا ثابتين رغم آلاف القنابل الملقاة عليهم ليلًا ونهارًا

وأضاف الشيخ خالد الجندي "رغم آلاف الأطنان من القنابل التي أُلقيت عليهم ليلًا ونهارًا، ظلوا ثابتين كأن شيئًا لم يكن، لأن الإيمان في قلوبهم أقوى من كل أسلحة الأرض.. شعب عجيب في ثباته وصبره وإيمانه، يذكّرنا بسحرة فرعون الذين آمنوا حين رأوا المعجزة، فسجدوا وقالوا: آمَنَّا بربِّ العالمين ربِّ موسى وهارون".

وتابع الشيخ خالد الجندي "فرعون هددهم بالقتل والصلب، فقالوا بكل ثقة: لن نؤثرك على ما جاءنا من الحق والذي فطرنا، فاقضِ ما أنت قاضٍ، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا.. هذا هو الإيمان الذي لا يُقهر، إيمان لا ينهزم أمام سلطان أو تهديد".

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى قصة الماشطة – ماشطة ابنة فرعون – التي "رأت أبناءها يُلقون في الزيت المغلي واحدًا تلو الآخر، ولم تتزحزح عن عقيدتها، بل بقيت ثابتة حتى آخر نفس، لأنها مؤمنة بالله حق الإيمان".

وقال الشيخ خالد الجندي "إن الإيمان هو القوة التي تهزم كل قوة، وإن المؤمن المتمسك بدينه وعقيدته ووطنه لا يُهزم أبدًا، مهما كانت الضغوط من حولك، كن واثقًا أنك ما دمت مؤمنًا بقضيتك وبربك، فأنت أقوى من جيوش الأرض كلها".