نجم الزمالك السابق: تمنيت ألَّا يتحدّث أسامة نبيه بعد الإقصاء من كأس العالم للشباب

علّق أشرف قاسم، نجم نادي الزمالك السابق، على تصريحات أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا، عقب خروج الفراعنة الصغار من الدور الأول لبطولة كأس العالم للشباب المقامة في تشيلي.



وقال قاسم، في تصريحات عبر شاشة قناة «الحياة»:«كنت أتمنى إن أسامة نبيه ميتكلمش في الوقت ده، كان لازم يهدى شوية ويرتب الكلام اللي يتقال واللي ميتقالش.. أنا شايف إن اللي حصل سوء توفيق مش فشل، والموقف كان ممكن يتغير لو اللائحة اعتمدت على المواجهات المباشرة».



وأضاف نجم الزمالك السابق: «أنا مش ضد الكلام، بس كان لازم يبقى في ترتيب وحدود للتصريحات.. من أبرز ما قاله أسامة نبيه إنه قرر عدم الاعتماد على بعض اللاعبين المحترفين وتأجيل ضمهم للمستقبل، وده في رأيي مش صح، لأن المفروض أضمن كل اللعيبة الجاهزين وأستخدم أقوى أوراقي في البطولة».



واختتم قاسم حديثه قائلًا: «منتخب الشباب كان في حاجة لكل لاعبيه المميزين لتخطي الدور الأول، خاصة إن البطولة قصيرة ومفيش فرصة للتجارب أو التدوير. لو كان عايز يعمل روتيشن كان ممكن يجرب خلال المباريات، لكن مش في مرحلة حاسمة زي دي».