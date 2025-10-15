مشروب صحي غني بمضادات الأكسدة.. طريقة عمل عصير التوت البري بعدة نكهات

يُعد عصير التوت البري من أكثر العصائر فائدةً لصحة الجسم، إذ يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تعزز المناعة وتحمي القلب من الأمراض.

ويُستخدم هذا العصير منذ القدم في الطب الشعبي لعلاج التهابات المسالك البولية وتحسين صحة الجهاز الهضمي، كما يمكن تحضيره بنكهات مختلفة مثل التوت مع الرمان أو الفراولة أو التفاح للحصول على طعم لذيذ وفوائد متنوعة.

وفيما يلي نقدم لكِ من أكثر من طريقة لعمل عصير التوت البري للشيف سنان بطرس في المنزل، وإليكم طريقة تحضيره:

طريقة عمل عصير التوت البري

المقادير:

2 كوب توت بري

1 كوب زبادي

2 حبة موز

1 كوب عصير أناناس

الطريقة:

ـ يُقطع الموز ويُخلط مع التوت البري وعصير الأناناس في الخلاط الكهربائي.

ـ يُخفق الخليط جيدًا حتى يصبح قوامه ناعمًا.

ـ يُسكب العصير في كاسات التقديم ويُقدّم بارداً.

طريقة عمل عصير التوت البري والرمان

المقادير:

نصف كوب عصير رمان

نصف كوب زبادي

نصف كوب توت بري مجمد

نصف كوب توت أسود مجمد

ربع كوب كرز مجمد

آيس كريم للتزيين

الطريقة:

ـ يُخلط عصير الرمان مع التوت البري والتوت الأسود والزبادي والكرز في الخلاط.

ـ يُزين الوجه بملعقة آيس كريم ويُقدَّم فورًا.

طريقة عمل عصير التوت البري والفراولة

المقادير:

1 كوب توت بري

1 كوب فراولة مقطعة

1 كوب ماء

2 ملعقة كبيرة عسل

الطريقة:

ـ يُخلط التوت مع الفراولة والماء والعسل في الخلاط الكهربائي.

ـ يُقدّم العصير طازجًا للحفاظ على قيمته الغذائية العالية.

طريقة عمل عصير التوت البري والتفاح

المقادير:

3½ كوب توت بري

5 أكواب ماء

2 كوب عصير تفاح طازج

3 ملاعق كبيرة سكر بودرة

الطريقة:

ـ في قدر على النار، يُغلى الماء مع عصير التفاح.

ـ يُضاف التوت والسكر ويُطهى لمدة 30 دقيقة تقريبًا.

ـ يُترك ليبرد، ثم يُصفّى ويوضع في الثلاجة لعدة ساعات.

ـ يُقدّم مع مكعبات الثلج المنعشة.

فوائد عصير التوت البري الصحية

غني بمضادات الأكسدة التي تحمي القلب والشرايين.

يساعد على تقوية المناعة ومكافحة الالتهابات.

يساهم في خفض الكوليسترول وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

يحتوي على فيتامين C الذي يحافظ على نضارة البشرة.