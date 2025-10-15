تامر حسني يُوجّه رسالة لـ خالد حجاج .. ماذا قال؟

وجّه الفنان تامر حسني، رسالة شكر وتقدير للفنان خالد حجاج بعد حديثه عنه بأحد البرامج التلفزيونية.

وقال تامر حسني في ستوري عبر حسابه على انستجرام: “شهادة غالية أوي على قلبي من أعظم أصوات مصر النجم الكبير خالد عجاج، شكرًا لكلامك وصدق إحساسك في كل كلمة قلتها في حقي”.

وتابع: “وكل تحياتي للإعلامية الجميلة المميزة ياسمين عز”.

من جانب آخر، أحيا الميجا ستار تامر حسني واحدة من أضخم حفلات الجماهيرية داخل أحد المنتجعات بالعين السخنة التي امتد صداها لقائدي السيارات بطريقي الجلالة والزعفرانة.

وحضر تامر بصحبة شقيقه حسام ومدير أعماله تامر يحيى وصعد على خشبة المسرح وسط استقبال جماهيري حافل مُرددًا "ميدلي" استعراضي مبهر يضم عددًا من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني ثم انطلق ليشعل الحفل بالمزيد من اغانيه الجديدة بالإضافة إلى أغنية "ذوقك العالي" التي سبق وقدمها كدويتو مع الكينج محمد منير وأغنيتي" ملكة جمال الكون" و"المقص".