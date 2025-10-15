حسن المستكاوي يُهنئ المنتخب القطري بالتأهل لكأس العالم

هنّأ الصحفي والناقد الرياضي حسن المستكاوي، المنتخب القطري بعد تأهله لبطولة كأس العالم 2026.

وكتب المستكاوي عبر إكس: “مبروك لمنتخب قطر التأهل الي نهائيات كأس العالم بعد الفوز علي منتخب الإمارات 2-1 .. وقد كان الفوز هو الاختيار الوحيد للفريق القطرى بينما كان أمام الفريق الإماراتي فرصتين للتأهل هما الفوز أو التعادل”.

وكان قد حقق منتخب قطر فوزًا ثمينًا على نظيره الإماراتي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء على ملعب "جاسم بن حمد"، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وبهذا الانتصار، رفع منتخب قطر رصيده إلى 4 نقاط في صدارة مجموعته، ليحجز رسميًا بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، للمرة الثانية في تاريخه بعد مشاركته الأولى في نسخة 2022 التي استضافها على أرضه.

وبتأهل قطر، يرتفع عدد المنتخبات الآسيوية المتأهلة إلى 7، بعد أن ضمنت منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيران والأردن وأوزبكستان مكانها في المونديال، بينما تُستكمل المرحلة الختامية لتحديد باقي المقاعد المتبقية عن قارة آسيا.